Adrienn lett az év tanára, aki elsírta magát a hír hallatán

Angyal Adrienn szerint a díj nemcsak megtiszteltetés, hanem nagy felelősség is.

– Elsírtam magam a hír hallatán – kezdte a beszélgetést Angyal Adrienn, a Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Timaffy László Tagiskolájának pedagógusa. A tanárnőt a diákjai jelölték „Az év tanára" díjra, amelyet végül meg is nyert.Már a jelölésnek is örült, ám az elején elmondása szerint nem vette túl komolyan a versenyt. Mígnem kapott egy hivatalos levelet a szervezőktől, hogy beválogatták azok közé, akiket egy szakmai zsűri értékel. Egy írásbeli interjú után május elején kapta az újabb értesítést, hogy azok közé is bekerült, akikre már az interneten lehet szavazni. Tanítványai ezen felbuzdulva nagy kampányba kezdtek az egyik közösségi oldalon, hogy szavazzanak az ő kedvenc tanár nénijükre. Bár bejutott a legjobbak közé, mégsem számított arra, hogy ő lesz a díjazott. Mint mondta, az eredményhirdetésre nála sokkal tapasztaltabb kollégák is meghívást kaptak.– A gyerekek nagyon tudnak szeretni és az én diákjaim összefogtak értem. Ez leírhatatlan érzés – tette hozzá Adrienn.A hédervári pedagógus két éve van a pályán. A szombathelyi főiskolán végzett matek–fizika szakon, majd megragadta a lehetőséget, hogy szülőfalujában, Héderváron dolgozhasson. Adrienn már általános iskolás korában egykori tanárnője, Kovacsics Berta hatására elhatározta: felnőttként ő is erre a pályára lép majd.Könnyen megtalálja a hangot a diákjaival. Hisz abban, hogy bárki megszeretheti a matematikát és a fizikát is, ha a tanár a gyerekek nyelvén beszél. Egy egyszerű matekpéldát az ő mindennapi életükhöz kapcsoló történetre kell lefordítani és máris érdeklődnek iránta. Mint mondja, egy százalékszámításnál már nem a zokni drágulását kell kiszámolni, mint régen, hanem a közösségi média látogatottságának növekedését. Igyekszik gyakorlatias órákat tartani, a mértékátváltás tanulásakor például kimennek az udvarra és a diákok a saját vonalzójukkal lemérhetik a távolságokat.