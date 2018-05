A versenyképesség javítása a fő feladat - interjú Nagy István miniszterrel

Nagy István: Az, hogy most minden erőnket egy irányba tudjuk összpontosítani, kellő optimizmust ad az előttünk álló munkához. Fotó: Bertleff András

Négy miniszter a térségből

Gergácz Elemér (1991–1994)

Szabó János (1993–1994)

Nagy Frigyes (1996–1998)

Nagy István (2018–)

– Nagyon örültem annak a lehetőségnek, hogy kibővült a minisztérium feladata, de inkább úgy fogalmaznék, hogy teljes hatáskörű lett, hiszen a vidékfejlesztési témák visszakerülésével a minisztérium lát el minden olyan feladatot, ami a vidéki élet megmaradásához, a mezőgazdaság fejlesztéséhez, az agrárium kiteljesítéséhez szükséges. Minden olyan eszköz, amit ezekhez tudunk használni, most már itt van nálunk egy minisztériumban. Igazából így lehet igazán nagy hatású dolgokat végrehajtani, olyan jelenségeket kezelni, amik azt segítik, hogy vidéken az élet még jobb legyen.– Ez inkább könnyíti a munkánkat. Az, hogy két helyen, fizikailag is messze kellett intézni a dolgokat, nagyon sok egyeztetési problémát okozott. Az pedig, hogy most minden erőnket egy irányba tudjuk összpontosítani, kellő optimizmust ad az előttünk álló munkához.– A mi minisztériumunk is költözik, hisz a Kossuth tér rekonstrukciója miatt a Földművelésügyi Minisztérium épületét is felújítják. Ezért még nem célszerű az államtitkárság visszaköltöztetése sem, hiszen nem tudnánk egy helyen dolgozni. Amíg a rekonstrukció be nem fejeződik, az államtitkárság Kecskeméten marad.– Nagy versenyben van a magyar agrárium. A klímaválság miatt pedig olyan hatások érik, hogy öntözés nélkül eredményes gazdálkodást nem lehet folytatni. Nagyon sok vita övezi a kérdést. Erkölcsi alapot jelent számunkra, hogy összességében kevesebb víz érkezik Magyarországra, mint amennyi elhagyja hazánkat és a kettő közti különbség mindenképp feljogosít bennünket arra, hogy felhasználjuk ennek az előnyeit, vagyis gazdálkodjunk ezzel a vízzel. Én szeretném kettéválasztani a vízügyi dilemmákat, mégpedig olyan felosztásban, hogy külön kezelem a felszín feletti és a felszín alatti vizek kérdését. A legtöbb vita egyébként a felszín alatti vizek körül alakul ki, hiszen az ivóvízbázisról és a fúrt kutak helyzetéről beszélünk. A vita minden szereplőjének sarkalatos álláspontja van ebben a kérdéskörben, mi szeretnénk ezek figyelembevételével eredményre jutni. Azonban van egy másik tényezője is mindennek, oda kell figyelnünk ugyanis arra is, hogy mi történik a felszín fölötti vizekkel, így a csatornákkal is. Jelenleg 80 ezer hektáron öntözünk, de a csatornáink akár 200 ezer hektárt is lefedhetnének, ha rendben tartanák őket. Rendbe tesszük a csatornahálózatunkat és egyeztetünk a gazdákkal, hogy kinek kell a csatornákat tisztítani, hogyan jutnak vízhez a csatorna elején és végén. Létrehozunk egy öntözési hivatalt, ami ezeket a kérdéseket szabályozza és könnyebbé tudja tenni a hozzáférést az öntözéshez.– A katasztrófavédelem ezt a kérdést, tehát ha megjön a „nagy víz", ami életeket és vagyont veszélyeztet, kezeli, nekik alapvető céljuk, hogy minél gyorsabban elvezessék a területről. A gazdászszemlélet viszont az, hogy tavaszi áradások jönnek, a vizet pedig meg kéne őrizni, tárolni és aszálykor felhasználni. Erről folynak jelenleg tárgyalások a Belügyminisztériummal, hogyan tudjuk a tárolókapacitásainkat bővíteni. Mintaprojekteket is tervezünk, amelyek segítségével be tudjuk bizonyítani ennek a hatékonyságát és példát tudunk állítani a gazdák összefogására is. Erre jó esélye van a Tóköz-projektnek, ami a térségünkben indult.– A keleti országrészben még van tartalék a közmunkaprogramban, legalább 150 ezer ember ott van. Azt tűztük ki célul, hogy minimum 50 ezer embert áthozunk ebből a programból a mezőgazdaságba. A nehézsége ennek, hogy idényjellegű munkálatai vannak az agráriumnak. A közmunkaprogramban dolgozó ember pedig nem szívesen hagyja ott a kényelmes biztonságot három-négy hónapra. Azt az alternatívát kínáljuk nekik, hogy teljes foglalkoztatással jöjjenek át, ennek a szabályozórendszerén dolgozunk. Nyugaton más a helyzet. A mezőgazdaság jövedelmezőségén kell dolgoznunk. Jövőképet kell biztosítani a fiataloknak, el kell érnünk, hogy a jelenleg falun élők ne menjenek el városba, mert sikeres vidék nélkül nem lehet sikeres Magyarország. Fejlesztenünk kell a minőségi, primőr áruk termelését is, hisz ez a mezőgazdaság legnagyobb hasznot termelő ágazata.– A gazdák úgy érezhetik, hogy egyszerűsödött, hiszen az új rendszer kialakítása, a vidékfejlesztési pályázataink akkreditálása Brüsszelben már lezajlott. Nagymértékben felgyorsítjuk a pályázati eredmények kihirdetését, hogy a lehető legrövidebb idő alatt pénzhez jussanak a gazdák. Hiszen a versenyképességünk fokozásához a beruházásoknak el kell indulniuk.– Ennek a kérdésnek a megoldása a legfontosabb céljaink egyike, hisz ehhez még pénz sem kell. Most megvan hozzá a kormányzatnak a kétharmados felhatalmazása. Arra kértem a munkatársaimat, hogy készítsenek egy jogalkotási menetrendet, hogyan tudjuk kivezetni ezt az átkot az agráriumból. Arra készülünk, hogy a Nemzeti Földalap ezeket megvásárolja, majd átgondolt birtokméretben értékesíti a gazdáknak. Tehát mozgás lesz a földpiacon, azért, hogy az ágazat teljesen kifehéredhessen. Ide tartozik még az uniós földpiac kérdése is. A magyar kormány álláspontja nem változott. Azt szeretnénk elérni Brüsszelben, hogy a termőföldek adásvé-telének szabályozása legyen a tagállamok hatásköre. Nekünk az a célunk, hogy minden magyar termőföld magyar gazda kezébe kerüljön.– Ennek nagyon örülök és ennek így is kell maradni. Nagyon nagy baj lenne, ha Óváron elkezdenének miniszter urazni. Hogy mit jelent a térség? Ez az otthonom. Már jóval többet éltem itt, mint ott, ahol születtem. Hadd vázoljak egy kettősséget, amire a miniszterelnök is felhívta a figyelmemet. Egy nyírségi tanyán születtem. Akkor kezdődött a téeszszervezés Szabolcsban, amikor első osztályba kerültem. A tanyánkat lerombolták, így kerültünk Újfehértóra. Azon a környéken mindenki gazdálkodott. Minden a földről szólt. Arról beszélgettünk a vasárnapi ebédek alatt is. A téeszesítés után senki nem találta a helyét, mert felbomlott az a szerkezet, ami évszázadok alatt kialakult. Aztán elkerültem Mosonmagyaróvárra, az egyetemre és azzal szembesültem, hogy itt egész más világ van, hiszen itt tradicionálisan is nagybirtokrendszer volt és ez a szövetkezeti keretekben is működött. Én akkor felismertem, hogy megfelelő körülmények között mindkét modell alkalmazható lehet így is, meg úgy is. A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmemet, hogy én sikeresen össze tudom kötni a nyírségi tanyavilágot az óvári polgársággal. Ez a „kettős tapasztalás" pedig segíthet abban, hogy ne tegyünk különbséget gazda és gazda között, hisz az ágazat sikeréhez mindnyájuk tapasztalatára szükség van. Olyan kihívások elé nézünk az élelmiszer-termelésben, amelyeket csak széles körű összefogással lehet megoldani. Ennek az összefogásnak a megteremtése és megtartása a legfontosabb feladatunk.