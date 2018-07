A szülő költötte el a hegyeshalmi iskolának küldött támogatást?

Egy, az Egyesült Államokban élő olvasónk, Ekker László kereste meg lapunkat azzal, hogy a hegyeshalmi iskolának elküldött anyagi támogatását nem a megbeszéltek szerint használták fel.Mint elmondta a már New York-i tanár, egykor a hegyeshalmi iskolában oktatott, így szerette volna, ha segíthet a helyi fiatalok oktatásának fejlesztésében. Közvetlen támogatást az iskola külföldről nem tudott elfogadni, így Ekker úr kérte, válasszanak ki ők két rászoruló tanulót, amely meg is történt.Az igazgató, Nusserné Bedő Gyöngyi az esetről elmondta: a gyermekjóléti szolgálat felelősével egyeztetve két tanulót választottak ki támogatásra érdemesként, mivel az iskolának nincs külön számlaszáma. Az említett felelős beszerezte a szülők számlaszámát, amit e-mailben el is küldtek a támogatónak. Az utalás 2017 decemberében történt meg, a pénz elköltéséről a felelős több alkalommal egyeztetett a szülőkkel. 2018 májusában ismét egy telefonbeszélgetés alkalmával jelezte Ekker László, hogy ismét utalt ezer-ezer dollárt a decemberben megadott számlákra.Az igazgató hozzátette: a két utalás között eltelt időszakban az egyik támogatott tanuló szülőjének megszűnt a számlája. E helyett új számlát nyitott a gyermekjóléti szolgálat a gyermek nevére. Ezt az új számlaszámot meg is küldték Ekker úr számára. A másik támogatott tanuló az édesapjától az édesanyjához került bírósági döntés alapján. Tudomása szerint a gyermekjóléti szolgálat megkezdte az apa számlájáról az anyáéra a pénz áthelyezését.Az igazgató kérdésünkre elmondta: a gyerekek anyagi támogatásának legegyszerűbb módja, ha az iskola alapítványának számlaszámára utalnak belföldről. Ám azt, hogy az alapítványnak külföldről érkezzen támogatás, egyéb szabályok miatt kerülik. A szülői munkaközösséggel viszont egyeztettek, így ha a jövőben lesz még ilyen adomány, akkor a szülői munkaközösség nyithat számlát annak fogadására.Nyitóoldali képünk illusztráció - a szerk.