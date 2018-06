A Nova Rock megtölti az ágyakat is - Az ingázóknak érdemes kerülő utat választaniuk

Csütörtökön kezdődik a fesztivál, az információs táblákat már kihelyezték.

Keddi látogatásunkkor még javában zajlottak az utolsó simítások a Nova Rock helyszínén, Miklóshalma (Nickelsdorf) mellett. Bár csütörtökön kezdődik a buli, már megérkeztek az első fesztiválozók. Osztrák és német fiatalok egy nagyobb csoportba verődve hangolódtak az eseményre. Érdeklődésünkre elmondták: végig maradnak, akadt, aki az Avenged Sevenfoldért, egy másik fiatalember a Black Stone Cherryért jött, de összességében is jónak ítélték a tizennegyedik Nova Rock programját.Holnap fél 2-kor nyitnak a kapuk: több helyszínen délután 2 órától kezdődnek a koncertek. Marilyn Manson, Iron Maiden, Volbeat, Megadeth, Billy Idol, Limp Bizkit, Parkway Drive, Stone Sour, Black Stone Cherry, The Prodigy nevét találjuk a fellépők között.A hegyeshalmiak sem maradnak ki a buliból. Ők nemcsak arra készülnek, hogy végighallgathatják a dübörgést, hanem nagyobb forgalomra is számítanak.– A helyi szállodák és egyéb szálláshelyek megtelnek a Nova Rock idejére, ahogy a mosonmagyaróvári makettkiállítás idején is. Ugyanakkor várhatóan az éttermekben is nagyobb lesz a forgalom. Ezáltal az idegenforgalmi adó növekedni fog – magyarázza Szőke László hegyeshalmi polgármester, aki a közút és autópálya zsúfoltságára is számít. Javasolja: az ingázók inkább válasszanak másik határátlépőt, a mosontarcsait (Andau) például. Főként a rendezvény első napján, amikor a nagyobb tömegek érkeznek a helyszínre.– Elsősorban osztrákok foglaltak, de magyarok is szállnak meg nálunk a Nova Rock idején, amikor várhatóan telt ház lesz. Az éttermünkben is nagyobb forgalomra lehet számítani – avatott be Huber Erika, aki a határon 27 szobás szállodát és csárdát vezet.– Vendégeink felét a hotelben a fesztiválozók adják – tudtuk meg Szüts Adrienntől, a határon működő 150 szobás szálloda vezetőjétől, akinek az a tapasztalata, hogy évről évre növekszik a kereslet irántuk a rendezvényre érkezők körében.– Elsősorban tranzit szállodaként működünk, ezért jellemzően egy éjszakára szállnak meg nálunk a vendégek. A Nova Rock idején viszont több napra is foglalnak. Főként osztrákok érkeznek, de hazaiak is, az ország más részeiről – tette hozzá. Horváth Csaba étteremvezető szerint a fesztiválozók főként a reggelit fogyasztják el a határon lévő étteremben, a nap további részét, késő éjszakáig már a rendezvényen töltik, s ott is étkeznek. Elsősorban az idősebbek választják a kényelmesebb szálláslehetőséget a sátor helyett.