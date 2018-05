A neten is tájékoztatja a betegeket a mosonmagyaróvári kórház

​Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetője adta át az oklevelet dr. Bertalan István kórházigazgatónak.

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom a Magyar Kórházszövetséggel karöltve hirdetett pályázatot. Tizenhat osztályt díjaztak: a megyében egyedüliként a mosonmagyaróvári Karolina újszülött- és gyermekosztályát.– A kiírásra azonnal reagáltunk: megnéztük azokat a helyeket, ahol a családbarát betegellátási folyamatokat a leggyorsabban ki tudjuk alakítani. A legérzékenyebb pontnak a szülészet-nőgyógyászatot és az újszülöttosztályt találtuk. Az újszülött- és gyermekosztály egységes irányítás alatt áll dr. Szijjártó László főorvos vezetésével. Nagy örömünkre szolgál, hogy a kezdeti lépéseket már most ezzel a díjjal elismerték. Ez erőt és motivációt ad a szülészeti osztály átalakítására is – fogalmazott dr. Bertalan István főigazgató főorvos. Hozzátette: az intézmény célja, hogy legalább három osztályuk is családbarát legyen, mert ebben az esetben az egészségügyi intézmény is elnyeri e címet.– Korszerű információs bázist hoztunk létre: igyekszünk interaktív módon reagálni a feltett kérdésekre, akár a kórház honlapján, akár az elindított két Facebook-oldalunkon. További betegtájékoztató füzetek megjelentetését is tervezzük. Ez olyan hiánypótló munka, mely mintául szolgál más kórházaknak is – tudtuk meg dr. Szijjártó László gyermekorvostól.Az osztályvezető szerint a Nyugat-Európában elterjedt telemedicinás gyógyítás bevezetésére is készülnek, melyre az egyre fejlettebb technikai eszközök lehetőséget nyújtanak. A távdiagnosztika során a szülők például képet küldhetnek beteg gyermekükről, a doktorokkal akár Skype-on is kommunikálhatnak.