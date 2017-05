A mosonmagyaróvári nőt 23 éve segítik vakvezető kutyák

"Jól emlékszem még arra az időszakomra amikor gyerek voltam. Mindig várnom kellett valakire aki elkísér oda ahová szerettem volna menni. Ez sajnos sokszor lemondással járt, mert nem ért rá senki. Alig vártam azt az időt amikor megérkezett a levél, hogy mehetek Lerry-ért az első vakvezető kutyámért. Fantasztikus volt az az érzés ahogy elindultam Lerry-vel.



Pedig akkor még nem is tudtam annyit a vakvezető kutyákról mint most. Az ahogy irányított a testével, és óvott felejthetetlen emlék marad. Azóta már el telt 23 év, és most Mirka segít a minden napokban. Együtt járunk vásárolni, ügyet intézni, és mindenhová ahová az emberek menni szoktak. Néha ha mesélek másoknak a kutyáimról talán úgy érezhetik, túl fényezem őket. Nem ezt érzem, hanem azt, amit kapok tőlük. Szeretetet, szabadságot, önállóságot. Azt, hogy olyan lehetek, mint embertársaim, és, hogy az ő segítségükkel, most éppen Mirka segítségével oda mehetek ahová csak szeretnék.



Ha csupa jót mesélek róla, ezzel csak az értékelésemet szeretném kifejezni annak a kiképző szervezetnek ahonnan a kutyáim valók. Aki mindig látott talán sosem tudja elképzelni micsoda fantasztikus érzés, ha egy vak ember éppen úgy tud élni mint embertársai. Ebben segítenek nekünk hűséges barátaink a vakvezető kutyák. Valahányszor elindulunk Mirkával, boldogság hatja át szívemet hogy ő van, és segít nekem.



Már csak egy gondolatot emelenék ki: Embertársaimhoz fordulok, és kérem őket, ha egy okos vakvezető kutyával találkoznak, kérem ne simogassák őket ne etessék őket, bármennyire is szeretnék. Inkább segítsék a látássérültet azzal, hogy van-e szüksége segítségre. Ha nincs akkor se haragudjon senki. Ezzel a néhány gondolattal emlékezem a vakvezető kutyák világnapjára" - írta Sáfrányné Kobli Írisz.