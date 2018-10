A mosonmagyaróvári kórház intenzív osztályán mentették meg a német apa életét

Anna és Lars a házasságkötésükkor.

„Jó szívvel a Suba család" jeligével adott fel 60 ezer forintot sárga csekken a mosonmagyaróvári Suba Ferenc és felesége, Bíró Mária, ezzel segítve a Karolina Kórház intenzív osztályáért indított „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kampányunkat. A házaspár elmondta, mindkettejüket kezelték már a kórházban, ahová gyakran visszajárnak kontrollra. Ezért úgy érezték, tartoznak ezzel a gesztussal az intézménynek. Suba tanár úr a város közismert személyisége. Sok száz tanítványát is arra buzdítja, kövessék példáját, ne legyenek restek az adakozásban. „Áldásos legyen ez a kezdeményezés!" – búcsúztak.

„Mindent megtettek itt a férjemért, ami tőlük telt: életveszélyben volt, de visszahozták. Mindvégig úgy éreztem, hogy jó kezekben, biztonságban tudhatom" – mesélte könnyek között Anna Ihle, akinek férjéért, Lars Ihléért öt hétig küzdöttek a mosonmagyaróvári Karolina Kórház intenzív osztályán. A 34 éves fiatalembert ma már Németországban kezelik, egyre jobb az állapota. A hazaszállítása előtti napon beszélgettünk feleségével.– Lars augusztus 29-én utazott Mosonmagyaróvárra fogorvoshoz. Már az úton rosszul érezte magát. A kórházban megállapították, hogy kezeletlen cukorbetegsége miatt került az életét veszélyeztető állapotba. Heveny hasnyálmirigy-gyulladása súlyosbította állapotát. Továbbá veseelégtelenség, tüdőgyulladás is kialakult nála. Instabil állapot miatt sokáig nem volt szállítható – kezdte a történetet az 5 éves Oskar, a 2 éves Oliver és a négy hónapos Lara édesanyja.Az édesanya a kis Larával érkezett Mosonmagyaróvárra a családapa kórházba kerülése hírére. Az Eurodent biztosított szállást nekik, tolmácsot és segítőket is. Larsot súlyos fájdalmai miatt hetekig altatták. Ébredése után csak annyit tudott, hogy külföldön van, viszont azt hitte, autóbaleset miatt fekszik kórházban...– Szerettük volna a német Vöröskereszttel megoldani a hazaszállítását, ám ez akadályokba ütközött. Végül egy napon belül sikerült egy magyar céget találni, ahogy szállíthatóvá vált – tette hozzá a feleség, aki mint mondta, tudott arról, hogy a magyar egészségügy a némethez képest finanszírozási gondokkal küzd, viszont az itteni orvosok jó hírét hallotta.Meséltünk neki az intenzív osztályért indított „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kampányunkról is, amiről ígérte, Németországban is beszámol majd.– Érzelmileg nehéz volt megélni azt a hullámvölgyet, hogy hol jó, hol rossz híreket kaptam Lars állapotáról. A kórházban és a fogászaton is készségesek voltak velünk, gyorsan intézkedtek. Erős hit kellett ahhoz, hogy magam is fel tudjam mindezt dolgozni – fejtette ki a fiatalasszony, aki minden este imádkozott férje gyógyulásáért.Telefonos érdeklődésünkre a német kórház kezelőorvosa elmondta, hogy a visszaszállítás idejére visszaaltatott, lélegeztetett beteget sikeresen felébresztették. Laboreredményei további gyógyulást mutatnak, már önállóan, gép nélkül lélegzik.A napokban már váltott néhány szót a családtagjaival. Bár a teljes felépülés még hónapokig tarthat, hatalmas az öröm emiatt.Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány, 11737076-20050980. A megjegyzésben kérjük feltüntetni: „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" Ezt a csekkre se felejtsék el ráírni!