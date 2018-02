A mosonmagyaróvári késes rabló kétszer is bement a trafikba a negyvenezerért

Kedden hajnalban egy férfi megpróbált kirabolni egy mosonmagyaróvári dohányboltot. Eltakarta az arcát, de pechjére ráismertek. Márton Zsanett, a Park Center trafikjának alkalmazottja pár pillanatig farkasszemet nézett a rablóval, aztán sikerült elszaladnia és megnyomnia a pánikgombot.– Éppen annyi időm maradt, hogy be tudtam futni a pult mögé, amit plexifal választ el a vásárlótértől, s az oda vezető ajtó kívülről nem nyitható – mondta Márton Zsanett. Amikor a pánikgombot megnyomta, a férfi elmenekült a boltból. Néhány percen belül a biztonsági szolgálat munkatársai is kiérkeztek a helyszínre.Ráközelítve a képekre megdöbbenve vették észre, hogy kezében egy mintegy húsz centiméteres kést is tartott.– Több kamera is működik az üzletben, így pontosan vissza tudtuk nézni, mi és hogyan történt. A férfi sállal takarta el az arcát, így nehéz lett volna azonosítani. A mozgása, sapkája alapján viszont az egyik kolléga rájött, hogy mintha már látta volna őt.– Megnéztük az előző nap készült videókat – veszi át a szót Garamvölgyi Gábor tulajdonos. Ekkor jöttek rá, hogy 24 órával korábban már besétált oda ugyanaz a fiatalember. Ráközelítve a képekre megdöbbenve vették észre, hogy kezében egy mintegy húsz centiméteres kést is tartott. Vasárnapról hétfőre két alkalmazott is tartózkodott a boltban. A tulajdonos arra gyanakszik, hogy a férfi akkor ezért állhatott el a tervétől.

A videón jól látszik, hogy akkor is sállal eltakart arccal érkezett, jobb kezében egy késsel. A pult felé fordulva már levette a ruhadarabot az arca elől és a szúróeszközt a nadrágzsebébe rejtette. Azt már a dolgozótól tudjuk, hogy a férfi zavartan viselkedett. E képek alapján már gyorsan be tudták azonosítani, maga a tulajdonos is ismerte a bolt közelében lakó mosonmagyaróvári lakost.– Azt mondta nekünk, hogy sajnálja, ami történt, és hogy 40 ezer forint miatt rabolt volna. Úgy tudjuk, hogy elfogták a férfit, de kihallgatása után ki is engedték. A kollégáim félnek, hogy mi lesz a folytatás. Mindenesetre mi szigorítjuk a biztonsági intézkedéseket – fűzte hozzá Garamvölgyi Gábor.Az ügyben nyomozás indult, bővebb tájékoztatást az eljárás érdekeire hivatkozva nem közölt napilapunkkal a rendőrség.Garamvölgyi Gábor azt mutatja, hogy az ajtó csak belülről nyitható, így kollégája mögötte már biztonságban lehetett.Kamerafelvétel: Vasárnap késsel tért be a férfi a dohányboltba.