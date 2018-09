A mosonmagyaróvári fiatal visszakapta elveszett régi életét

Szakál Dávid és Gyarmati Andrea kampányunk kezdeményezőjével, dr. Fodor Gáborral. Győrben és Mosonmagyaróváron is ő kezelte Dávidot. Fotó: H. Baranyai Edina

Kívánjuk, hogy a „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kampány minél több embert mozgasson meg – emelte ki Szakál Dávid és édesanyja, Gyarmati Andrea, akik a fiatalember gyógyulása után két évvel látogattak vissza a Karolina Kórház intenzív osztályára.

Hosszú utat járt be a most 21 éves Szakál Dávid, akinek élete egyik pillanatról a másikra változott meg gyökeresen 2016 májusában. Bár azóta több mint két év telt el, ma sem tud édesanyjával könnyek nélkül visszaemlékezni azokra a hetekre, hónapokra. Folytatódik a gyűjtés a Karolina Kórház intenzív osztályáért.– A szabadnapomon kerékpárral tartottam dunakiliti munkahelyem felé, amikor Mosonmagyaróvár és Feketeerdő között egy motorossal ütköztem. Mentőhelikopter szállított a győri kórházba életveszélyben, ahol a koponyasérülésemet és a medencémet több órán keresztül műtötték – eleveníti fel a drámai pillanatokat a fiatalember, akinek történetét a Kisalföld „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kampánya keretében mutatjuk be olvasóinknak.– Megéreztem, hogy valami baj történt... Hívtam telefonon, de nem értem el. Édesanyámhoz is átmentem, és mondtam neki, aggódom a fiamért. Aztán a páromtól tudtam meg, hogy jó volt a megérzésem: Dávidot mentőhelikopter vitte Győrbe. Azonnal indultunk a Petz-kórházba, ahol annyit kérdeztem az orvostól: „Csak azt ne mondja, az agya sérült!" Ekkor közölte velem: nagyon nagy a baj, totális az életveszély, az agysérülés mellett ömlik a vér a medencéjéből. Kevés az esély, hogy mindezt túléli. Akkor, ott azt hittem, kihúzták a lábam alól a talajt: nem halhat meg az egyetlen gyermekem – vezet vissza a legnehezebb órák idejére az édesanya, Gyarmati Andrea. A nő évekig a Karolina Kórház intenzív osztályán ápolóként dolgozott, így fel tudta mérni a baj súlyát.A győri kórházban hatórás műtét során küzdöttek Dávid életéért, ahol a Fogadj örökbe kampány ötletadója, dr. Fodor Gábor is kezelte. A fiatalember három és fél hetet töltött a megyei intézményben.Az életveszély elmúlt, ám súlyos állapota miatt továbbra is intenzív ellátásban részesült, immár a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban.– Ez a baleset a családunkat nagyon összekovácsolta. Eleinte ők élték meg nehezen, aztán pedig én szenvedtem meg. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi az igazi baj. Rengetegszer elértem a mélypontot. Gyakran visszajönnek képek arról a napról, és azok gyötörnek. A baleset utáni első emlékem a mosonmagyaróvári intenzív osztályról való, hogy a mama ebédet hoz nekem – meséli Dávid.– A fiam 18 évesen sportos, egészséges fiatalember volt. Az, hogy az életéért küzdenek, magát a poklot jelentette, ahogy az is, hogy az intenzív osztályon forgatni, mosdatni kellett, valamint csont és bőr lett – fűzi hozzá az anyuka. Mint mondja, hatalmas segítség volt, hogy a Karolina Kórház intenzív osztályán biztonságban tudhatta fiát.– Kívánjuk, hogy a Kisalföld mostani „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kampánya, melynek célja az intenzív osztályra új betegőrző monitorrendszer beszerzése, minél több embert mozgasson meg. A családunk nagyon hálás az intenzív osztály dolgozóinak – búcsúzott anya és fia.Dávidot hónapokig még a budakeszi Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben kezelték és a mosonmagyaróvári kórházba is járt rehabilitációra. Mára visszakapta régi életét.