A Lajta partján születnek újjá a Porschék - fotók

Pár éve még csak hárman dolgoztak

12–15 hónapnyi munka egy oldtimer autón

70 ezer euró is lehet az újjáépítés

Saját alkatrészpark

Ki ne fordulna utána s csodálna meg egy mellette elguruló, tökéletesen fényezett, nagy alufelnis, alig pár hónapos Porsche Cayenne-t? Én biztosan, ahogyan férfitársaim nagy része. De ki ülne bele egy 1950-es évekbeli Porsche 356 A-ba? Persze nem egy rozsdásodó modellre gondolok, hanem egy olyanra, amelynek tökéletesen töri meg a fényezése a napsugarakat, új illatú a korabeli bőrülése, a visszapillantója karcmentes, s eredeti alkatrészek lapulnak a motortető alatt. Úgy gondolom, hogy többen inkább a 356-os modellt választanák, s nem is véletlenül. Egyre több régi-új Porsche száguld Európa útjain, ám ahhoz, hogy egy veterán autó úgy nézzen ki, mint egy új, 1500–2000 munkaóra szükséges lehet. Olar Ottó és Florian Scheuer Mosonmagyaróváron több ezer négyzetméteren épít újjá Porschékat. A Vehicle Expertsben évente 20–25 járművet varázsol eredeti állapotába a 30 fős csapat.– Először csak szolgáltatás továbbértékesítésével foglalkoztunk, de végül a saját műhely mellett döntöttünk, mert a megbízott alvállalkozóknál határidő és minőségbeli problémákba ütköztünk. A műhelyek nem voltak felkészülve és kialakítva a néha egy évet is meghaladó munkák megfelelő elvégzésére – idézte fel Olar Ottó. Az első időkben minden típusú veterán autót elvállalt a Vehicle Experts, ám végül specializálódtak a Porschékra.A műhely létrehozása után három emberrel kezdtek dolgozni Mosonmagyaróváron a Pozsonyi úton, majd rövid időn belül terjeszkedett a cég az inkubátorházban kialakított műhelyben, végül egy több ezer négyzetméteres csarnokba költöztek 2016 májusában. Tavaly kialakítottak egy fényező- és egy kárpitosműhelyt is. A teljes telephelyen harmincan dolgoznak, s mindenki más munkafolyamatért felel. Van, aki autókat fényez vagy szét- és összeszerel, a motorokat rakja össze vagy akárpitozással foglalkozik.– Húsz-huszonöt autó restaurálása a célunk egy évben, jelenleg körülbelül ötven párhuzamosan futó projektünk van. Sok kisebb restaurálóműhely található hazánkban, ahol évente három-négy autót tudnak újjáépíteni, természetesen nem kizárólag Porsche modelleket – tudtuk meg Olar Ottótól, aki elmondta, Németországból, Svájcból, Ausztriából és Szlovákiából érkezik az ügyfeleik nagy része. – Magyarországon a szakképzett munkaerő megfelelő. A német vagy osztrák szakembernek is szüksége vankétezer munkaórára, de az ő óradíja jóval magasabb, mint nálunk, így éri meg akülföldi ügyfeleknek hazánkba hozni a restaurálandó autócsodákat – informált a társtulajdonos, hozzátéve, ők is, mint sok más határszéli cég, jelenleg is keresnek munkaerőt, mint például autófényezőt és karosszérialakatost.Egy Porschén 1500–2000 órát dolgoznak a mosonmagyaróvári műhelyben. Ottó szerint ez nagyban függ attól, hogy a karosszéria milyen állapotban van. Általában 12–15 hónapot van náluk egy oldtimer autó.– Szétszerelés közben rengeteg tapasztalatot szerzünk, mert némelyik modellnél nagyon hiányos a gyári dokumentáció. Továbbá fontos azt is tudni, hogy a korai Porschéknál gyakorlatilag minden hónapban változtattak valamit a gyártás során. Ezeket rögzítjükés a soron következő modellnél ennek megfelelően végezzük a felújítást. A nyolcvanas években átalakították az autók nagy részét, mindenki turbót akart és izomautót. Most meg ott tartunk, hogy a gyári állapotba szeretnék a tulajdonosok visszaállíttatni a járműveket – mesélte Olar Ottó, hozzátéve: márciusban ismét mennek a stuttgarti kiállításra, kilenc újjáépített autóval. Mint megtudtuk, egy restaurálás elérheti az 50–70 ezer eurót is.– Mindennemű restaurálási munkát felajánlunk az ügyfeleknek, az elszállítástól a visszavitelig bezárólag. A képek alapján kialakított árajánlatban egyedül a karosszériamunka mennyisége határozható meg nehezen. Azonban ez is plusz-mínusz tíz százalékot jelent. A homokszórás után tudjuk megmondani a pontos összeget és elküldeni egy időtervet – tudtuk meg Ottótól, aki hozzátette, hogy időközben nagy alkatrészkészletet is sikerült összegyűjteniük.– A Porsche 912-es modellek kiváló „alkatrészforrások", mivel nagyon sok azonos alkatrésszel rendelkeznek, mint a 911-es, azonban a piaci értékük még nem olyan magas, mint az utóbbié. Amennyiben nincs meg a szükséges alkatrész a raktárunkban, akkor eBayről vagy a Porschén keresztül szerezzük be, de igyekszünk gyári alkatrészeket beépíteni – szögezte le Ottó.A Vehicle Expertshez a 911-es és a 356-os modellekből érkezik a legtöbb újjáépítésre. Néha a mindenki kedvencének számító T1 Transporter is elhagyja a műhely kapuit a változatosság kedvéért. De előfordult már, hogy ’54 előtti Porschét nem vállaltak el, csupán azért, mert nincs hozzá megfelelő dokumentációjuk, ami elengedhetetlen a tökéletes munkához, s csakis azt adnak ki a kezük közül.