A Lajta-túra egyelőre kérdéses, a Voluta viszont startol Mosonmagyaróváron

Nagy a forgalom a csónakháznál a Voluta előtt is: a sárkányhajókban a családsegítő központ és a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény dolgozói készülnek éppen indulásra.

Nagy a forgalom a napokban a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület csónakházánál. Egymást váltják a sárkányhajó-edzésen a csapatok. Javában készülnek a hétvégén tizenkettedszer megrendezett Voluta fesztiválra.– Egyre többen, barátok, cégek, családok fedezik fel a sárkányhajózás nyújtotta lehetőségeket. A Volután idén – a magyaróvári akadémia kétszázadik évfordulója jegyében – a Széchenyi-egyetem győri és mosonmagyaróvári kara is indít csapatokat – számol be dr. Wlasitsch Mirkó, a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület elnökségi tagja, aki szerint egyre népszerűbb a sárkányhajózás a Lajta-parti városban. A csónakház egyébként számos céges rendezvény helyszínéül is szolgál.Ottjártunkkor éppen a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény dolgozói ültek be a hajóba. A Huszonhét fejű csapat harmadszor áll rajthoz a vízi karneválon.– A sárkányhajózás fejleszti az erőnlétet, jó csapatépítő sport. Megismerjük egymást. Hetente egyszer járunk edzeni, öt beüléssel állunk majd szombaton rajthoz – fejtette ki Tomasitsné Eller Katalin csapatkapitány.Válint Angéla szervező tájékoztatása szerint nagyhajó mix kategóriában 38, nagyhajó férfi kategóriában 5, nőiben 6 startol majd. A kishajó versenyszámban 16 team, a kétezer méteres távon 12 áll rajthoz. A verseny szombaton délelőtt fél 9-kor a nosztalgiafutammal indul, melyben a Kühne-, a Motim- és a Mofém-gyár dolgozói csapnak össze.A Volutához kapcsolódik hagyományosan a Lajta-túra is. Bárdosi Zoltán szervező arról beszélt a Kisalföldnek, hogy a kétnapos, Királyhidáról (Bruckneudorf) induló vízi túrát a folyón zajló árhullám befolyásolhatja. Éppen ezért ma terepszemlére indulnak.– Királyhidától Zurányig vadregényes a Lajta mentén a táj, Lajtakáta (Gattendorf) előtt több S kanyarral. Bár naponta húsz-harminc centimétert apad az ár és csütörtökre várhatóan ideális lehet a vízmagasság, a fennmaradó törmelék, hordalék, illetve a fabedőlések miatt dönthetünk arról, hogy más helyszínt választunk az idei túrának – hívta fel a figyelmet a szervező. Ha tehát balesetveszélyesnek ítélik a terepet, az idei Lajta-túra helyett a Szigetközben kalandoznának. A B terv szerint Rajka–Dunacsúny után pénteken a Mosoni-Dunán érkeznének az Itatóhoz. Egyébként a hétfői határidőig negyvenegyen jelentkeztek, őket öt túravezető kíséri majd.A városi nagyrendezvény szervezésébe már sokadik éve bekapcsolódik a Flesch Nonprofit Kft. is. A program gerincét alkotó sárkányhajófutamok, versenyek mellett idén is lesznek kísérő programok a résztvevők és szurkolóik, a kilátogató érdeklődők számára. Strandröplabda-bajnokság és a strand területén waterball!Esténként pedig koncertek szórakoztatnak, és természetesen a már korábban megszokott tűzgyújtás sem maradhat el.