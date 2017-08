A fotózás olimpiai bajnokává avatták

Horváth Imre, a Mafosz elnöke adta át az elismerést Kerekes Istvánnak, kiemelve, hogy az felér egy olimpiai bajnoki címmel. Fotó: Tálos Péter

A magyar fotográfia napja tiszteletére Szolnokon rendezett ünnepségen Horváth Imre, a Mafosz (Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége) elnöke adta át a Nemzetközi Fotóművész Szövetség (FIAP) eddigi legmagasabb fokozatát Kerekes István fotóművésznek. Kiemelte: ez egy olimpiai bajnoki címmel ér fel. Az EFIAP/gyémánt kettes fokozattal a világon összesen hatan rendelkeznek. Közülük a mosonmagyaróvári fotográfus a legfiatalabb.Az 1947-től működő, fotóművészeket tömörítő világszövetség 2015-ben alapította a gyémánt fokozatokat (ebből a „gyémánt 3" a legmagasabb, de ezt még a világon senki nem érte el). Addig az EFIAP/platina jelentette a legelőkelőbb elismerést, melyet elsőként Magyarországon és egyben a világon legfiatalabbként szintén Kerekes István érdemelt ki a képei alapján.

– A természetjárás és a természethez való ragaszkodás már a gyermek- és kamaszéveimben belém ivódott. Fotózni is ezért kezdtem, hogy megőrizzem a hétvégi kirándulások emlékét, az ott történteket és a természet egy-két érdekes pillanatát. Az elején csak természetfotókat készítettem. De a természetet járva ébredtem rá, hogy sok más különleges és egyedi témával is találkozom, amelyeket érdemes lenne megörökítenem. Ekkor kezdtem el a szocio- és portréfotózással is foglalkozni, melyek igen hamar eredményt is hoztak úgy hazai, mint nemzetközi szinten. Annyira beleszerettem a portré- és szociofotózásba, hogy azóta már a „mérleg" az utóbbiak javára billent el – vallja a mosonmagyaróvári Haller-iskola testnevelő tanáraként tevékenykedő fotóművész, akinek alkotásait a Föld hat kontinensén eddig közel ezerháromszáz díjjal ismerték el.Csak idén nyolc nemzetközi fotóverseny legjobb szerzőjének járó nagydíját nyerte el Spanyolországtól Bulgáriáig.Ez azért is jelentős eredmény, mert egy-egy ilyen megmérettetésen 600–1000 szerző 4–10 ezer felvétele közül válogatják ki a díjazandókat. Az elért fokozatoknak köszönhetően egyre több nemzetközi fotópályázat zsűrijébe kérik fel, gyakran elnöknek.