A dunaszegi gulya már a legelőn hízik - négyezren figyelték, ahogy megindultak a zöld mező felé - fotók

Ostorcsattogás hangját és az arra igyekvő embereket követve értünk el a Kismorotva-tóhoz, Dunaszegen, ahol a IV. Szigetközi Gulyahajtást tartották, szombaton egész napos programokkal."Az elmúlt három év sikere felerősítette bennünk, hogy szükség van erre a rendezvényre. Sokat dolgoztunk azért, hogy családias program legyen ezen a szép területen és ezzel szeretnénk megköszönni a gazdák fáradtságot nem ismerő munkáját" – kezdte a megnyitón Babos Attila, Dunaszeg polgármestere. Dr. Nagy István, a térség országgyűlési képviselője pedig hozzátette, fontos, hogy a városi ember is megismerje, honnan kerül az étel az asztalára. "Örülök, hogy itt, a Szigetközben felelevenítették ezt a szép hagyományt" – mondta a gulyahajtásról.Hogy ki mennyire jártas a mezőgazdaságban, azt az agrár-totóval lehetett lemérni, amit a felnőttek – a hagyományőrzésbe a modern technikát is becsempészve – okostelefonjaikon is kitölthették. A gyerekek pedig a Pöttöm Gazda vetélkedőn gyűjthettek pecséteket egy-egy helyes válaszért vagy ügyességi feladatért. Persze a díjazás sem maradt el a végén.De mielőtt a családok belemerülhettek volna a kirakodott árusok portékáiba, az ökörsütésbe, traktorvezetésbe, a korongozásba vagy a halászháló készítésébe, Szomolányi László, helyi marhatartó elmondta, 120 tehenet láthatnak majd elvonulni a legelőre. Ezzel nem csak egy jó napot szereznek az érdeklődőknek, de azt is bejelentette, hogy a vízügy engedélyével idén az ártéri erdőben is legelhetnek a marhák, ami segíteni fogja a víz elfolyását. A szervező Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA részéről pedig Weisz Miklós hangsúlyozta, külön öröm, ilyen szép és autentikus környezetben tartani a hajtást.A rendezvényre nagyjából négyezren látogattak ki, már az első órában csaknem kétszáz gyerek vett részt a vetélkedőben. Érdekes volt még Novák Edit képzőművész által testfestett tehén is, aminek anatómiáját így szemléletesen tudta elmagyarázni dr. Kóródi Péter állatorvos. "A sok tehén" – felelte Mikula Lajos, az ARGYA elnöke arra, mi teszi ilyen népszerűvé ezt a napot. "A városi ember hol láthatna élő tehenet? Szinte olyan kuriózum lett számára mint a zebra. Az eddigi tapasztalatok szerint a látogatók több mint fele nem is vidékről érkezett. Ha ők ezek után máshogy fognak gondolni a falura, tanulnak valamit az állatokról és közben jól is érzik magukat, már nyertünk. Szerintem jobb ez, mint egy wellness hétvége" – emelete ki Mikula Lajos.A fő attrakció természetesen a gulya elvonulása volt, amit a Halászi Lovasbandérium és az Abda Motoros Nemzetség vezetett fel, csikós ruhában, ostorral a kézben vagy pedig lóháton. "A napsütés, az ostorcsattogtatás, meg a gulya" – sorolta el Horváth Zsombor, hogy mi tetszett neki a legjobban. A kisfiú édesanyjával, Barna Eszterrel és nagymamájával, Szűr Anikóval érkezett Győrből, barátaik tavalyi élménybeszámolója csábította ki őket Dunaszegre. A felnőttek a verőfényes napsütés mellett a rétes kóstolásnak is nagyon örültek. Tanácsukra mi is kipróbáltunk egy meggyest és egy almás-mákosat a Rábakész cukrászda standjánál. Ez a gasztronómiai adalék még sokat emelt az egész nap hangulatán.Baranyai Tibor és felesége, Edit pedig egészen Hegyeshalomból utazott, hogy a tavaszi meleget egy érdekes programon élvezzék ki. "Az étel finom, a tó szép, az emberek kedvesek" – foglalta össze az úr, mi is tetszik nekik legjobban a gulyahajtásban. "Meg az állatok, szép példányok voltak; és a csikósok, a szervezés, hogy ilyen sokan vannak" – tette hozzá neje.