A boldogságot jelentik a gyermekei a sok nehézségen átesett Laurának

Radványi Laura azért küzd, hogy gyermekeivel, Kirával és Antallal otthonra lelhessen.

Békésen alszik a kilenc hónapos Antal édesanyja ölében, miközben a 21 éves nő számos megpróbáltatással teli életéről mesél. Radványi Laurának hamar kellett felnőtté válnia.– A szüleim hatéves korom óta külön éltek, én édesanyám mellett maradtam. Hamarosan megszületett az öcsém, akinek nagyon örültem. Tizennégy éves koromban veszítettem el édesanyámat, akit máig ismeretlen körülmények között elütött a vonat, kezében öcsémmel, akinek a keze bénult a tragédia óta. Édesanyám halálát nehezen tudtam feldolgozni. Pszichológus segítségét is igénybe vettem – meséli a kezdeteket Laura, aki sokszor került ugyan válsághelyzetbe, de kitartóan küzd tovább.Laurát két és fél évig nevelte az édesapja. 16 évesen teherbe esett, apja tanácsára megvált magzatától, ám 17 évesen ismét várandós lett. Erről a babáról már semmiképp nem szeretett volna lemondani. Annak ellenére sem, hogy a születendő gyermek édesapja egyértelműen kijelentette, hallani sem akar a kicsiről...– Sem a gyermek apja, sem édesapám nem tudott lebeszélni, hogy a ma már hároméves lányomat, Kirát megtartsam. Azóta mosolygok, azóta vagyok boldog – árulja el a fiatal édesanya, aki első gyermeke születésekor költözött az anyai nagyszülőkhöz a Tatabánya melletti Tardosra. Az ingatlan eléggé romos állapotú, főleg külsőleg. A lakhatási körülmények ellenére a nagypapája elvállalta Laura és születendő gyermeke gyámságát. A nagyszülők sokat segítettek a kisbaba körüli teendőkben.– A 9. osztályt Tatabányán a Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskolában végeztem, a 10. osztályt sajnos nem fejeztem már be. Amikor 8 hónapos lett Kira, megismerkedtem egy tatabányai fiúval. 2016-ban eljegyeztük egymást, közös jövőt terveztünk. Hamarosan már a gyermekét vártam, amit ő viszont nem szeretett volna. Utunk különvált, én pedig azért, hogy a baba, a most kilenc hónapos Antal velem maradhasson, az akkori rossz lakhatási és életkörülményeink miatt a tardosi családgondozó közbenjárására egy éve a mosonmagyaróvári Családok Átmeneti Otthonába költöztem – foglalta össze az édesanya, aki jelenleg Kira és Antal édesapjára sem számíthat.Laura hivatalosan idén áprilisig maradhatna az átmeneti otthonban, ám ezt fél évre meghosszabbította az intézményvezető. Az édesanya ebben a hónapban egy eladói tanfolyamot is elkezdett. Azt reméli, ennek elvégzése után talál munkát, s félre tud tenni annyi pénzt (egyébként az otthonban előtakarékossági számlát is nyitott), hogy hazaköltözhessen a nagyszüleihez. Ugyanis a tardosi ház harmada csupán a nagypapa tulajdona, kétharmada a távolabbi rokonoké. Az ingatlant – amit időközben egy fürdőszobával bővítettek – 600 ezer forintra értékelték fel, így 400 ezer forintból saját részhez juthatna a fiatal anyuka, ami a biztonságot és megnyugvást jelenthetné a család számára. A Kisalföld alapítványa most 150 ezer forinttal segíti a két kisgyerekes Radványi Laurát, hogy újból otthonra leljenek.