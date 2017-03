A biciklitolvaj, aki nem válogatott a módszerek között Mosonmagyaróváron

A mosonmagyaróvári rendőrök lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak eljárást egy 27 éves pápai és egy 33 éves mosonmagyaróvári férfival szemben.



A nyomozás adatai szerint H. M. 33 éves mosonmagyaróvári lakos 2016. december 1-én éjjel egy társasház tujasövénnyel és fakapuval körbekerített előkertjébe bemászott, majd onnan ellopott egy lezárt női kerékpárt. A férfit a rendőrök egy hónappal később elfogták és lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták - írja a police.hu.



A nyomozók a büntetőeljárás során megállapították, hogy H. M.-nek a bűncselekmény elkövetésénél volt egy bűntársa is, akit adatgyűjtést követően 2017. március 9-én beazonosítottak, elfogtak és a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságra előállítottak. S. A. 27 éves pápai lakost a napokban többször is kihallgatták lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A férfi helyszíni gyanúsított kihallgatásán elismerte, hogy 2016. augusztus 21-től kezdődően Mosonmagyaróváron 9 alkalommal lopott el különböző kerékpárokat. A tolvaj nem válogatott a módszerek között: lopott házak előkertjében lezárva tárolt, oszlophoz sodronnyal leláncolt, lépcsőházakban lezárt, kórház előtt hagyott kétkerekűeket is.



A nyomozók a pápai férfit a fenti bűncselekmények elkövetésén túl azzal is gyanúsítják, hogy befeszítette egy családi ház ajtatját, és különböző arany ékszereket lopott el.



A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a nyomozást S. A. őrizetbe vétele mellett folytatja.