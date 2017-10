660 millió forint a járás iskoláinak

A mecséri tagiskola diákjai hamarosan megújult környezetben tanulhatnak.

A Lébényi Általános Iskola és AMI mecséri tagiskolájában tartott sajtótájékoztatót tegnap Blazovicsné Varga Marianna tankerületi igazgató, Nagy István, a térség országgyűlési képviselője és Sárvári István lébényi igazgató. Mint megtudtuk, közel 3 milliárd forint pályázati támogatás érkezik a győri tankerületi központba. Ebből a Mosonmagyaróvári járásban két iskola és három tagintézmény mintegy 660 millió forintot használhat fel korszerűsítésre, megújulásra.Blazovicsné Varga Marianna elmondta: óriási szükség volt a támogatásokra, mivel az elmúlt évtizedben nem volt példa arra, hogy ennyi pénz érkezett volna a régióba.

Sárvári István iskolaigazgató, Blazovicsné Varga Marianna tankerületi igazgató és Nagy István országgyűlési képviselő.

Nagy István, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a lébényi és darnózseli iskolák vállalták a koordináló szerepet és a többletmunkát, s most kiemelt fejlesztéshez jutottak.A lébényi iskola négy feladatellátási helyén, Bezin és Mecséren, illetve a két lébényi helyszínen összesen 336,5 millió forintot fordíthat korszerűsítésre. Emellett a darnózseli Szigetköz Körzeti Általános Iskola és AMI 223,2 millió forintos pályázati támogatáshoz jutott. Ezen összegekből közösségi tér és szaktantermek – például informatikaterem – kialakítása mellett komplex akadálymentesítést végeznek majd el, de jut pénz a tantermek burkolatcseréjére, az iskolaudvar és sportpálya felújítására, valamint műfüves pálya létesítésére is. E fejlesztések megvalósításához 3 év áll a tankerület rendelkezésére.

Amint arról korábban beszámoltunk (Kisalföld, 2016. 12. 17., „Se az iskolára, se az uszodára nem jut"), a Hőnel Béla tervezte, műemlék jellegű jánossomorjai Klafszky-iskola épülete meglehetősen leromlott. A közel százéves létesítmény mindhárom épületszárnyában vizesedő, penészes falak fogadják a diákokat, az ablak- és ajtókeretek elhasználódtak, a tantermek is szűkösek. Most egy infrastrukturális pályázat eredményeként a mosonszentpéteri tagiskolát több mint 100 millió forintból fejlesztik. A belső felújítás – termek, folyosók, csoportszoba kialakítása – mellett energetikai korszerűsítés, illetve eszközbeszerzés is szerepel a tervek között.