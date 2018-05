205 millióból újul meg az iskola Jánossomorján

Az omladozó épület őszre megszépülhet.

Már biztosan megújul a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola, melynek energetikai korszerűsítésére pályázott az önkormányzat. Az alsó és a felső tagozat oktatása is külön épületben zajlik, s mindkettőre rá is fér a felújítás – mondta Lőrincz György polgármester.Utóbbi külső homlokzati szigetelése, valamint a napelemes rendszer kialakítása az elmúlt években már megtörtént. Az épületrészek teljes rendbetételére azonban most kerülhet sor, miután a TOP-os pályázatnak köszönhetően több mint 205 millió forintot fordíthatnak erre. Ez tartalmazza többek között az épületek gépészeti rendszerének korszerűsítését, kazán-, radiátorcseréket és az úgynevezett soft költségeket is.A sportcsarnok tetejére napkollektoros rendszert építenek ki. Valamint az alsós épületrész külső szigetelést kap, megőrizve annak eredeti arculatát. Jelenleg a tervek véglegesítése és engedélyeztetése zajlik. A közbeszerzési kiírást várhatóan június második felében teszik közzé, ennek eredménye pedig július végére várható.Ezt követően augusztus elején a belső munkálatokat már el is kezdik, hogy a tanévkezdésre már csak olyan feladatok maradjanak, amelyek nem zavarják az oktatást.A felújítást a tervek szerint október 31-ig be is fejezik.