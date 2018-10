1,5 milliót ajánlott fel az SMR a mosonmagyaróvári kórház intenzív osztályáért

Az SMR korábban már támogatta a Karolina Kórház szülészet-nőgyógyászatát, a mentő- szolgálatot, s most a „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kampányunk mellé is odaálltak.



Az intenzív osztályra a támogatás eljuttatható sárga csekken is, melyet a Karolina Kórház kartonozóiban, illetve a Vízpart utcai rehabilitáción helyeztek ki. A csekkre se felejtsék el ráírni: „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!"



– Olvastunk a Kisalföld legújabb közösségi kampányáról, melynek már a neve, a „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" is nagyon megtetszett. Cégünk vezetősége úgy gondolja, a környéken a legtöbb, mintegy kétezer embernek munkát adó vállalkozásként szinte kötelességünk csatlakozni egy ilyen kezdeményezéshez. Saját és társadalmi felelősségünk is, hogy jobb legyen az egészségügyi ellátás. Hasonló jótékonysági kampányokkal igyekszünk munkavállalóink körében is ezt a szemléletet népszerűsíteni, hiszen a cégcsoport vállalati értékei között is kiemelt jelentőséggel bír a társadalmi felelősségvállalás. Vezetőségünk tagjai, akik mindannyian családos emberek, egyöntetűen a kampány mellé álltak – hangsúlyozta érdeklődésünkre Tóth Hajnalka, az SMR HR-vezetője. A környék legnagyobb vállalkozása, az SMR 1,5 millióval támogatja kampányunkat. A felvételen Tóth Hajnalka és Csalló Viktória. – Olvastunk a Kisalföld legújabb közösségi kampányáról, melynek már a neve, a „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" is nagyon megtetszett. Cégünk vezetősége úgy gondolja, a környéken a legtöbb, mintegy kétezer embernek munkát adó vállalkozásként szinte kötelességünk csatlakozni egy ilyen kezdeményezéshez. Saját és társadalmi felelősségünk is, hogy jobb legyen az egészségügyi ellátás. Hasonló jótékonysági kampányokkal igyekszünk munkavállalóink körében is ezt a szemléletet népszerűsíteni, hiszen a cégcsoport vállalati értékei között is kiemelt jelentőséggel bír a társadalmi felelősségvállalás. Vezetőségünk tagjai, akik mindannyian családos emberek, egyöntetűen a kampány mellé álltak – hangsúlyozta érdeklődésünkre Tóth Hajnalka, az SMR HR-vezetője.

– Ha valaki szeret bemenni a munkahelyére, a munkáját is jobban végzi. Ehhez azonban évek óta több pluszt kell nyújtanunk. Munkavállalóinknak majd minden hónapban szervezünk különféle programokat, köztük sportnapot, családi és egészségnapokat. Utóbbin az alap- (vércukor-, vérnyomás-, koleszterin-) vizsgálatok mellett ellenőrzéseket is végeznek. Nemrég például fogászati és anyajegyszűrésre, valamint irodai masszázsra lehetett jelentkezni. A rendszeres szűrővizsgálatok fontosságát jelzi, hogy akadt olyan kolléga, akit további szakrendelésre irányítottak. Az SMR a „Véradóbarát munkahely" címet is elnyerte, mivel a mosonmagyaróvári és a mosonszolnoki telephelyen évente szervezünk véradást – tette hozzá a HR-vezető.



Csalló Viktória, a cég kommunikációs referense arról beszélt, hogy a környék legnagyobb vállalkozásaként a helyi szolgáltatókkal is jó kapcsolatokat építettek ki. Dolgozóik így kedvezményesen vehetnek igénybe többek között fitnesztermi szolgáltatásokat, fogászati ellátást, vásárolhatnak különböző szaküzletekben, mely kört évről évre bővítik. Szintén a vállalkozás egészségtudatosságát jelzi, hogy harminc munkavállalójuk csatlakozhatott egy életmódklubhoz, továbbá a Voluta fesztiválon is találkozhatunk az SMR színeiben induló sárkányhajócsapattal.

Stabilitás, jövőkép



Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. jogelődjét 1993-ban, Schefenacker Automotive Parts Ungarn Bt. néven alapították elsősorban különböző autóalkatrészek – lámpák, visszapillantó tükrök – gyártására. Az SMR Hungary mára a világ egyik legnagyobb visszapillantótükör-gyárává fejlődött: évente több mint 8 millió darabbal. Mosonszolnoki, mosonmagyaróvári és túrkevei gyáraiban, illetve a hegyeshalmi logisztikai központban közel 2500 munkatársat foglalkoztat. A tavalyi üzleti évben 425 millió euró árbevételt generált. – A lekötött projektjeink a cég stabilitását alapozzák meg, ezért is merünk építkezni: a mosonmagyaróvári üzemet bővítjük – tette hozzá a HR-vezető. Az SMR a Samvardhana Motherson Group része, mely világszinten mintegy 120 ezer embernek ad munkát 230-nál is több gyárában, 5 kontinens 37 országában.



Ide várjuk az adományokat

Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány, 11737076-20050980. Az átutalás megjegyzésében kérjük feltüntetni: „Fogadj örökbe egy szívdobbanást!"

Hatmillió forint gyűlt össze eddig

Sok befizetés érkezett magánszemélyektől a kórházi számlaszámra, néhány ezer forinttól 50 ezerig. Százezer forinttal vagy afölötti összeggel segítette a monitorok mielőbbi beszerzését még a Lajta-Hanság Zrt., a Magyaróvári Plébánia, a Hordó-Oil Kft., az Óvár Kft., a Diagnosticum Zrt., a Greiner Bio One, a VTSZ Építőipari Kft.

„Ha egészség nincs, semmi sincs!" – vallja a Mosonszolnokon, Mosonmagyaróváron és Hegyeshalomban telephellyel rendelkező, a régió legtöbb munkavállalóját foglalkoztató vállalkozás, az SMR. A cég számára az egészségügy támogatása elsődleges.