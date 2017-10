Zéró toleranciát hirdettek az EP-képviselők a nemi erőszakkal szemben

Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő kötelező erejű jogszabályjavaslatot is magában foglaló átfogó uniós stratégiát, amely "megvédi a nőket és lányokat az erőszaktól", ideértve a szexuális zaklatást és mindenfajta nemi visszaélést - közölte az uniós parlament sajtószolgálata csütörtökön.



Az 580 támogató szavazattal, 10 ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalás szerint az Európai Parlament képviselői úgy vélik: külön intézkedésekre van szükség amiatt, hogy az ilyen visszaéléseket kevesen jelentik be. A szexuális zaklatás elleni küzdelemnek ugyanis kulcsfontosságú része, hogy kezeljék az alacsony bejelentési arányt és a társadalmi megbélyegzés kérdéseit - olvasható az állásfoglalásban.



A képviselők a dokumentumban zéró toleranciát hirdettek a szexuális zaklatással és erőszakkal szemben. Határozottan elítélték az ilyen jellegű visszaélés minden formáját és az eseteket övező gyakori közönyt. Az elkövetőket felelősségre kell vonni - jelentették ki.



Arra szólítottak fel, hogy az Európai Parlament sürgősen vizsgálja meg az intézményen belül tapasztalt szexuális zaklatásról és visszaélésről szóló beszámolókat. Indítson kötelező képzést a képviselők és a személyzet valamennyi tagja számára. Hozzon létre egy független szakértőkből álló munkacsoportot és vezessen bizalmas nyilvántartást az esetekről. Javítsák a meglévő eljárásokat, valamint támogassák az áldozatokat és ösztönözzék őket arra, hogy megszólaljanak, és a parlament vezetésének és, valamint a rendőrségen jelentsék be az ilyen eseteket.



A képviselők emellett felszólították az összes politikust, hogy aktívan lépjenek fel a parlamenteken belüli és azokon kívüli szexuális zaklatás megelőzése és leküzdése érdekében.



A nemzetközi sajtóban megjelent hírek szerint az Európai Parlamentben is voltak szexuális visszaéléssel kapcsolatos ügyek, de ezek egyetlen esetben sem jutottak el a nyilvánossághoz. Tavaly egy zárt EP-bizottság 15 képviselő estében tárt fel hatalommal való visszaélést asszisztensekkel szemben, de ezek az ügyek nem kerültek nyilvánosságra. Egyes információk szerint Martin Schulz, az EP korábbi elnöke személyesen állította le azt az eljárást, amely kivizsgálhatta volna a konkrét eseteket.



Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke hétfőn sokkolónak nevezte és felháborodását fejezte ki az Európai Parlamentben tapasztalt szexuális zaklatásokkal kapcsolatosan. Az elnök belső bizottság létrehozását ígérte az ügyek kivizsgálása, a felelősök kiderítése és szankcionálása céljából. Külső szakértők bevonását ugyanakkor elvetette.



Az EP tavaly év végén megelőző kampányt indított, amellyel az európai parlamenti képviselők körében esetlegesen tapasztalható visszaélésekre hívta fel a figyelmet, bejelentési lehetőséget biztosítva az áldozatok számára.



Az Európai Unió (EU) alapjogi ügynöksége által 2014-ben készített, A nőkkel szembeni erőszak című tanulmány szerint a felnőtt korú nők egyharmada élt már át fizikai vagy szexuális erőszakot. Az EU-ban a nők 55 százaléka volt már kitéve szexuális zaklatásnak, és az áldozatok 32 százaléka szerint az elkövető egy felettes, kolléga vagy ügyfél volt. A képesítést igénylő vagy felsővezetői posztokon dolgozó nők 75 százaléka, a szolgáltató ágazatban foglalkoztatott nők 61 százaléka volt már kitéve szexuális zaklatásnak. Az Európai Unióban a 18 és 29 év közötti fiatal nők 20 százaléka tapasztalt már internetes zaklatást, és minden tizedik nő élt már át zaklatást "az új technológiák útján".