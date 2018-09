Zaklatási ügyek - Conway: engem is ért támadás

"Nagyon együtt tudok érezni azokkal, akik szexuális támadás, zaklatás vagy nemi erőszak áldozataivá válnak" - tudatta Conway, miközben kiállt amellett, hogy Donald Trump elnök Brett Kavanaugh szövetségi bírót jelöli az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságába, akit három nő is szexuális visszaélésekkel vádol.



"Magam is szexuális támadás áldozata vagyok" - húzta alá Conway, de részleteket nem mondott. Kavanaugh-val kapcsolatban pedig arra az álláspontra helyezkedett, hogy az őt ért támadásoknak valójában nincs közük a szexuális bántalmazás vádjához, hanem pusztán pártpolitikai célokat szolgálnak.



Kavanaugh kinevezéséhez a szenátus hozzájárulása kell, és a jogászt a héten hallgatta meg a felsőház igazságügyi bizottsága. Egyik vádlóját is meghallgatták, majd a testület a támogatásáról biztosította Kavanaugh kinevezését, de több szenátor FBI-vizsgálatot szorgalmazott, a végső szenátusi szavazást pedig elhalasztották, és Donald Trump elrendelte, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vizsgálja ki, hogy igazak-e a Kavanaugh ellen felhozott vádak.



A republikánusoknak szűk, 51-49-es többségük van a 100 fős szenátusban, szavazategyenlőség esetén pedig Mike Pence alelnök szavazata dönt.