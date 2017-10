Weinstein testvérét is szexuális zaklatással vádolták meg

Bob Weinsteint, a szexuális zaklatással és erőszakkal vádolt Harvey Weinstein fivérét is szexuális zaklatással vádolta meg Amanda Segel televíziós műsorvezető, egykori producer.



Segel, aki az idén nyáron bemutatott The Mist című sci-fi-sorozat egyik producere volt a Weinstein cégnél, azt állítja, hogy Bob Weinstein számos alkalommal tett neki ajánlatot, hívta meg vacsorára, otthonába vagy egy szállodai szobába.



A zaklatások 2016 nyarán kezdődtek és néhány hónap múlva akkor értek véget, amikor Amanda Segel ügyvédje közölte a Weinstein cég vezetésével, hogy ügyfele otthagyja a sorozatot, ha Bob Weinstein nem hagy fel ajánlataival.



A létrejött egyezség szerint Weinstein csak korlátozott mértékben léphetett kapcsolatba Segellel.



"Egy +nem+ válasz után mindenkinek, aki ajánlatot tesz neked, tovább kellene lépnie. Bob azonban folyamatosan arra utalt, hogy barátom akar lenni. Nem barátságot akart, annál többet. Remélem, hogy egy +nem+ mostantól elegendő lesz" - mondta Amanda Segel a Variety című filmes szaklapnak.



Bert Fields, Weinstein ügyvédje határozottan visszautasította a vádakat.



"A Variety sztorija tele van Segel kisasszony hamis és félrevezető állításaival. Ha hiszünk is az általa elmondottaknak, abban nincs semmiféle nem helyénvaló érintés, sőt még egy kérés sem az ilyen érintésre. Évek óta ismerem Bob Weinsteint. Ő az utolsó férfi, aki belekeveredne szexuális zaklatás bármely formájába" - hangoztatta az ügyvéd.



David Fox, Segel ügyvédje nem volt hajlandó kommentálni az ügyet.



A Bob Weinstein elleni vád akkor merült fel, amikor egyre jobban dagad a botrány testvére, Harvey ügyében, mivel több tucatnyi nyilvánosságra került tanúvallomás szerint az Oscar-díjas producer hatalmával visszaélve évtizedeken át zaklatott nőket és szexuális erőszakot is elkövethetett.