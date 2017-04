Weber: Orbán hű maradt a szerződésekhez

A magyar miniszterelnök ugyan kipuhatolja a határokat, de "eddig végül mindig hű maradt a szerződésekhez" - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakciójának vezetője egy szombati német lapinterjúban. Azt is kifejtette a Der Spiegel című hírmagazinnak, hogy utólagos javításokat kell végrehajtani a magyar felsőoktatási törvényen, ha az Európai Bizottság ilyen igénnyel áll elő.



A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa arra a felvetésre, hogy míg az EU-ban és az EPP-ben gyorsan egyetértésre lehet jutni, ha Recep Tayyip Erdogan török államfő autokratának minősítéséről van szó, Orbán Viktor magyar kormányfő viszont az uniós tag Magyarországon felszámolja a demokráciát és Horst Seehofer CSU-elnök ennek ellenére hízeleg neki, Manfred Weber azt mondta, hogy a magyar miniszterelnök számára is vannak határok, amelyeket nem lehet átlépni.



Az olyan európai alapelvek, mint a kutatás és az oktatás szabadsága nem képezheti alku tárgyát - mondta Manfred Weber. Hozzátette, hogy várja az Európai Bizottság értékelését arról, hogy az új magyar felsőoktatási törvény összeegyeztethető-e az uniós joggal. Amennyiben a bizottság "utólagos javításokat kér, Orbánnak eleget kell tennie" a kérésnek - mondta.



Arra a kérdésre, hogy mennyire hitelesen tud politizálni a populistákkal szemben, ha tolerálja Orbán Viktort a jobbközép pártokat összefogó EPP-ben, a frakcióvezető kijelentette, hogy "nincs EPP-tagság minden áron". Az április 29-i uniós csúcs előtt tartandó EPP-találkozón "világosan beszélünk majd Orbánnal" - tette hozzá.



Mint mondta, a magyar miniszterelnök ugyan kipuhatolja a határokat, de "eddig végül mindig hű maradt a szerződésekhez", megállapodásokhoz, ami a Fidesz EP-képviselőire is vonatkozik.



Velük szemben "más kormányok az EU-ban sajnos másként viselkednek", Romániában a szociáldemokraták gyengítik a korrupció elleni törvényeket, Lengyelországban pedig a kormány "félreállítja" az alkotmánybíróságot.



Arra a kérdésre, igaza lehet-e Timothy Garton Ash brit történésznek, aki az "appeasement" - békéltetés, nyugtatgatás - politikájának követésével vádolja az EPP-t és azt állítja, hogy a párt nem akar lemondani a 12 magyar képviselőről, akik biztosítják számára az egyértelmű többséget az EP-ben, Manferd Weber kijelentette, hogy mindennek "semmi köze az appeasementhez". "Nem nyugtatgatunk minden áron" - fogalmazott, kiemelve, hogy az EPP "nem ismételheti meg a szociáldemokraták hibáját, akik Franciaországtól Hollandiáig a jelentéktelenné válás ellen küzdenek".



Az EPP a politikai közép pártja, "de a demokratikus jobboldalé és a nemzeti patriótáké is", és ezek "olyan irányzatok Európában, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni" - mondta Manfred Weber az interjúban, amelyben az EPP és a Fidesz viszonya mellett elsősorban az EU és Törökország kapcsolatáról, valamint a brit uniós tagság megszüntetéséről (Brexit) kérdezték a frakcióvezetőt.