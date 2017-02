Washington több mint ezer menekültet átvesz Ausztráliától

Erről Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője beszélt újságíróknak helyi idő szerint kedden. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nagyjából 1250 bevándorlót, nagyrészt muszlimokat, "rendkívüli ellenőrzésnek" vetik alá.



Malcolm Turnbull ausztrál kormányfő még a hét elején közölte, hogy Washington nem áll el az Obama-kormány idején, néhány nappal a novemberi amerikai elnökválasztás után tető alá hozott megegyezéstől, függetlenül a Donald Trump amerikai elnök által múlt pénteken aláírt, bevándorlást szigorító rendelettől. Turnbull és Trump múlt vasárnap egyeztetett erről telefonon.



Az említett új dekrétum értelmében az Egyesült Államok hét, muzulmán többségű országból - Szíriából, Irakból, Iránból, Szudánból, Líbiából, Szomáliából és Jemenből - azonnali hatállyal 90 napra felfüggesztette a beutazást, Szíriából határozatlan ideig nem fogad menekülteket, 120 napra pedig leállította teljes menekültprogramját. A 120 nap eltelte után elsőbbséget élvez majd a vallásuk miatt üldözött kisebbségek, elsősorban a közel-keleti keresztények befogadása.



Turnbull szerdán nem tudta megmondani, pontosan hány menekültet telepítenek át a csendes-óceáni szigetekről az Egyesült Államokba.



Ausztrália 2013-ban vezetett be rendkívül szigorú menekültügyi korlátozásokat. Akik illegálisan hajón érkeznek, azok nem léphetnek be az országba, jogvédők által nyomorúságosnak minősített táborokban kell kivárniuk menedékkérelmük elbírálását, és akkor sem léphetnek be, ha megkapják a menekültstátust, hiszen a naurui és pápua új-guineai táborokban már nem üldözik őket.