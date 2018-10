Washington megvonja a vízumot azoktól, akik felelősek a szaúdi újságíró haláláért

Az amerikai külügyminiszter rendkívüli sajtóértekezleten jelentette be a döntést. Hozzátette: a külügyi tárca a pénzügyminisztériummal közösen vizsgálja annak lehetőségét, hogy alkalmazható-e a szankciók foganatosítását lehetővé tévő Magnyitszkij-törvény erre az esetre.

Nem ezek a büntető intézkedések jelentik az utolsó szót az Egyesült Államok részéről ebben az ügyben. Továbbra is mindent megteszünk a felelősök elszámoltatása érdekében.

- fogalmazott az amerikai diplomácia irányítója.Percekkel Pompeo sajtóértekezlete előtt Donald Trump elnök a Fehér Ház Ovális Irodájában újságíróknak "a történelem valaha volt legrosszabb fedőakciójának" nevezte a Hasogdzsi-ügyre adott szaúdi magyarázatot. Az elnök ugyanakkor leszögezte: Szaúd-Arábia "nagyon jó szövetséges" az Egyesült Államok számára.Kedd délután Mike Pence alelnök a The Washington Post című lap által szervezett konferencián - amely nem a Hasogdzsi-ügyről szólt - kitért a gyilkosságra. Azt mondta: a szaúdi újságíró meggyilkolása "tragédia a családja és a szerettei számára" és ugyanakkor "támadás a szabad és független sajtó ellen is". Pence leszögezte: a Trump-kormányzat "eltökélt a rendelkezésére álló valamennyi eszköz igénybevételére annak érdekében, hogy kiderüljön, mi is történt valójában". Az alelnök hozzátette: "biztosítjuk, hogy a világ is megismerje az igazságot".Az amerikai sajtó nagy teret szentel Recep Tayyip Erdogan török államfő kedden Ankarában elmondott beszédének, amelyben Erdogan a Hasogdzsi-gyilkosságról beszélt. A The Washington Post kiemelte, hogy a török elnök nem vádolta meg közvetlenül a szaúdi vezetőket a gyilkosságban való részvétellel, csupán úgy fogalmazott, az eddigi vizsgálat nem volt elég mély és átfogó ahhoz, hogy a királyság uralkodó köreihez is elérjen. A The New York Times fotóval kiegészített tudósításában azt emelte ki, hogy a rijádi befektetői konferencián a résztvevők felállva és tapssal fogadták Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceget, akit sajtóelemzések a Hasogdzsi-gyilkosság hátterében sejtenek.Heather Nauert külügyi szóvivő bejelentette: 21 szaúdi állampolgárt érint a vízumtilalom. Akinek már van amerikai vízuma, attól bevonják, akinek pedig még nincs, nem folyamodhat beutazási engedélyért az Egyesült Államokba.Az amerikai közszolgálati rádió jelentése szerint Gina Haspel, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója - aki kedden reggel érkezett Ankarába - személyesen irányítja az amerikai vizsgálatokat a Hasogdzsi-ügyben. Haspel kiválóan beszél törökül, és az NPR értesülései szerint mindenképpen el akarja érni, hogy a török hatóságok megmutassák azokat a hang-, és videófelvételeket, amelyek szerintük bizonyítják, hogy szaúdiak gyilkolták meg Hasogdzsit Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusának épületében.