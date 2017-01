Vörös riasztást adtak ki a hideg és a havazás miatt Szerbiában

Az ország déli részén több települést is elvágott a külvilágtól a hó, hétfőig több mint 120 embert kellett kimenekíteni a falvakból, ahol a hótorlaszok elérték a háromméteres magasságot is. Hétfőn a leghidegebb a nyugat-szerbiai Pester-fennsíkon volt, ahol reggel mínusz 33 Celsius-fokot mértek.



A hóátfúvások az ország központi és déli részén fennakadásokat okoztak a forgalomban, jelenleg azonban az utak nagy többsége járható. A belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel megbízott osztálya és az útfenntartó vállalatok azonban mindenkit arra kértek, csak akkor induljanak útnak, ha feltétlenül szükséges.



A szerb közlekedési minisztérium vasárnap betiltotta a hajóforgalmat a Duna szerbiai szakaszán a nagyobb, összefüggő jégfelületek kialakulása miatt. A leállítás a teher- és utasszállító hajókra, valamint a csónakokra is vonatkozik. A legnagyobb szerb folyó, a Nagy-Morava is befagyott egyes szakaszokon, amire két évtizede nem volt példa.



Az országos meteorológiai szolgálat jelentése szerint a hőmérő higanyszála csak pénteken emelkedhet 0 fok fölé Szerbiában.