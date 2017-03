Vízágyúval oszlattak fel egy török tüntetést Amszterdamban

A közösségi hálókon szervezett tüntetésen hollandiai törökök elsősorban az ellen tiltakoztak, hogy a holland kormány megakadályozta két török miniszter kampányrendezvényét az országban.



Eberhard van der Laan amszterdami polgármester engedélyezte a tüntetést, de miután az zavargásba ment át, utasítást adott a rend helyreállítására.



A nagyvárosban több csoport is tüntetett, de csak az egyik ellen kellett fellépnie a rendőrségnek a közlekedés akadályozása és a petárdázás miatt.



A hollandiai törökök a kormány székhelyén, Hágában is tartottak tiltakozó akciót, az békésen zajlott le.



A hétvégén indulatos vita bontakozott ki Törökország és Hollandia között, miután Hága nem engedte meg két török miniszternek, hogy részt vegyen azon a rotterdami kampányrendezvényen, amelynek célja az elnöki rendszer bevezetéséről döntő április 16-i törökországi népszavazás támogatása volt.



Szombat éjjel a rotterdami török konzulátusnál már komolyabb zavargás zajlott le, a tüntetők üvegekkel és kövekkel hajigálták a rendőröket. A tiltakozó csoportot ott is vízágyúval kellett feloszlatni, 12 embert őrizetbe vettek.



Mark Rutte holland miniszterelnök arra kérte az országban élő törököket, hogy őrizzék meg a hidegvérüket.