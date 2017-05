Visszatért az aktív politikába Hillary Clinton

Új politikai szervezet létrehozását jelentette be hétfőn Hillary Clinton, az amerikai Demokrata Párt volt elnökjelöltje.Az Együtt Előre (Onward Together) elnevezésű csoport megalakításával Hillary Clinton visszatérni látszik az aktív politikába.A demokraták volt elnökjelöltje Twitter-üzenetben jelentette be kezdeményezését, majd egy elektronikus levélben arra kérte támogatóit, hogy minél többen csatlakozzanak hozzá.

Az elmúlt hónapokban sokat gondolkodtam, a családommal töltöttem az időt, és igen, sétáltam az erdőben

- írta Clinton az elektronikus levélben, arra a híressé vált fotóra célozva, amely a választási vereség után készült róla, amint magányosan sétálgat a háza közeli erdőben.Clinton a levélben kifejtette, hogy a most életre hívott szervezet "progresszív értékeket kíván előmozdítani", és támogatja az állampolgárok politikai aktivitását.A szerveződő csoport weboldalán a politikus megállapította:

Márciustól, a menekültek befogadásának támogatására rendezett Nők Menetétől kezdve a különböző városi összejövetelekig, az amerikaiak korábban nem tapasztalt nyíltsággal mondják ki, amit gondolnak.

Majd leszögezte, "minden korábbinál szenvedélyesebben" hisz abban, "hogy az állampolgári elkötelezettség minden szinten központi kérdése az erős és vibráló demokráciának".A volt elnökjelölt hangsúlyozta,

Ez az év nem úgy alakult, ahogyan elképzeltem, de tudom, hogy miért harcolok: egy barátságosabb, nagylelkűbb, befogadó Amerikáért. Előre!

- fogalmazott Hillary Clinton.