Virtuális kerítések védhetik a svéd városokat a terrortámadásoktól, a fejlesztést elsőként Stockholmban próbálhatják ki - jelentette az M1 aktuális csatorna tudósítója a finn fővárosból, Helsinkiből.



Közölte, hogy Észak-Európa nagyvárosaiban régóta folyik a vita a belvárosi forgalom ellenőrzéséről. A korlátozó védelmi rendszereket korábban a svéd kormányfő is elvetette, most azonban Stockholm egyes részeiben mégis alkalmazhatnak ilyen technológiát - tette hozzá.



A tudósító kifejtette, hogy a virtuális kerítés (geofencing) behatárolt területeken ellenőrzi a gyalogos és gépjármű-forgalmat, szükség esetén lassíthatja vagy le is állíthatja azt. A teherautók sofőrmentessé tételével a gázolásos támadások is kivédhetőek lennének, hiszen - mint mondta - így lopott járműveket sem használhatnának föl a merénylők.



Az új technológiát nagyobb területeken még soha nem próbálták ki: az áprilisi merénylet miatt - amelyben egy üzbég menedékkérő öt embert ölt meg tehergépkocsijával egy stockholmi üzletsoron - csak fizikai akadályokat létesítettek a skandináv ország néhány városában - közölte a tudósító. Hozzátette: amennyiben a fejlesztés beválik, Stockholm után más svéd települések is átvehetik.