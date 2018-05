Világsztárok szólították fel Indonéziát a kutyahús-kereskedelem betiltására

A hétfőn nyilvánosságra hozott levél, amelyet több mint kilencvenen írtak alá, köztük Cameron Diaz, Simon Cowell, Ellen DeGeneres és Ricky Gervais, hangoztatja, hogy a tilalommal Indonézia "egy szégyenfolttól szabadulna meg" és az országot "egy világ ünnepelné".



A Kutyahúsmentes Indonéziáért állatvédő koalíció szerint a kutya- és macskahúsfogyasztás egészségügyi veszélyekkel is jár.



Az indonéz lakosságnak csak egy kis hányada fogyaszt kutyahúst, ám egy 250 milliós népességű országban ez még így is jelentős piacot képez.



A nemzetközi hírességek annak nyomán emelték fel szavukat, hogy helyi állatvédők és a Humane Society International aktivistái januárban rejtett kamerával készült felvételeket tettek közzé kutyák és macskák, köztük lopott házikedvencek kegyetlen lemészárlásáról Celebesz (Szulavézi) sziget északi részén.



A felvételeken látható, amint közönség, köztük gyermekek előtt doronggal agyonverik a kutyákat, majd lángszóróval leperzselik a szőrt az állatokról, amelyek egy része még él.



A botrány nyomán a hírhedt észak-celebeszi Tomohon "extrémpiacon" felhagytak a kutyák és macskák nyilvános leölésével, de továbbra is árusítanak más településekről odaszállított állattetemeket.



Az állatvédők szerint Észak-Celebeszen hetente több ezer kutyát és macskát "vágnak le", többségében más tartományokban összeszedett állatokat.