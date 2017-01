Világszerte heves tiltakozást váltott ki Trump bevándorlást szigorító rendelete

Világszerte heves tiltakozást váltott ki Donald Trump amerikai elnök bevándorlást szigorító rendelete, amely ellen az érintett muszlim országokon kívül az Egyesült Államok több hűséges szövetségese is felemelte a hangját.



Trump pénteken a szigorítások elvégzésének szükségességére hivatkozva 120 napra felfüggesztette az amerikai menedékjogi rendszert, azonnali hatállyal és meghatározatlan időre leállította a szíriai menekültek befogadását, és legalább 90 napra megtiltotta hét ország - Szíria mellett Irak, Irán Szudán, Jemen, Líbia és Szomália - állampolgárainak beutazását az Egyesült Államokba. Az intézkedés a fenti államok kettős állampolgáraira, valamint az Egyesült Államokban állandó tartózkodásra jogosító engedéllyel (zöldkártyával) rendelkezőkre is vonatkozik. Kivételt csak a diplomata útlevéllel vagy hivatalos útra érkezők, illetve a nemzetközi intézmények munkatársai képeznek. Az amerikai elnök azzal indokolta döntését, hogy az említett országok kapcsolatba hozhatók a terrorizmussal.

Az elnöki rendelet világszerte káoszhoz vezetett a reptereken. Több tranzitállomáson érvényes vízummal sem engedték felszállni a beutazási tilalommal sújtott országok állampolgárait. Az amerikai repülőtereken 109, érvényes amerikai vízummal rendelkező embert állítottak elő a New York Times című napilap szerint. Őket a kiutasítás veszélye fenyegeti, és emiatt többen bírósághoz fordultak.

Iraki képviselők vasárnap tiltakoztak a beutazási tilalom ellen, és arra hívták fel a figyelmet, hogy Bagdadnak és Washingtonnak meg kellene őrizni szövetségét az Iszlám Állam (IÁ) nevű dzsihadista szervezettel szemben.

A bagdadi kormány egyelőre nem reagált az elnöki rendeletre, de Trump döntése viharos érzelmeket váltott ki az irakiakból, akiknek hazájában több mint 5 ezer amerikai katona állomásozik az Iszlám Állam elleni harcot segítendő.

Az iraki parlament külügyi bizottsága szerint Bagdadnak a "szemet szemért, fogat fogért" elvet kellene alkalmazni az Egyesült Államokkal szemben, és ugyanígy vélekedett honlapján Muktada asz-Szadr befolyásos síita vallási vezető is.

Irán külügyminisztere, Mohamed Dzsavád Zaríf jelezte: országa nem tesz visszamenőleges hatályú intézkedéseket az állampolgárait kitiltó amerikai rendeletre, és minden, érvényes iráni vízummal rendelkező amerikait szívesen látnak az iszlám köztársaságban. Ugyanakkor "Irán viszonozni fogja a lépést állampolgárai védelmének érdekében" - tette hozzá Zaríf, aki szerint a beutazási tilalom "nagy ajándék" az utánpótlást kereső szélsőségeseknek.

A tilalom számos iránit érint, akik a márciusi perzsa újév alkalmából azt tervezték, hogy felkeresik az Egyesült Államokban élő hozzátartozóikat. Az Egyesült Államokban legalább egymillió iráni él, és az iszlám köztársaság több tízezer állampolgára látogat el az országba évente.

A Washington megbízható szövetségesének számító Nagy-Britannia miniszterelnöke, Theresa May sem ért egyet Trump rendeletével. May vasárnap utasította a külügyminisztériumot és a belügyminisztériumot arra, hogy az ügyben vegyék fel a kapcsolatot Washingtonnal.

Trump intézkedését több más brit politikus is elítélte, és petíció indult annak érdekében, hogy Nagy-Britannia a már bejelentett és Trump által elfogadott meghívás ellenére ne fogadja állami látogatáson, vagyis II. Erzsébet királynő vendégeként az amerikai elnököt.

Sadiq Khan, London muszlim polgármestere vasárnap "szégyenteljesnek és kegyetlennek" minősítette az amerikai elnök által elrendelt beutazási tilalmakat.

Angela Merkel német kancellár sajnálattal fogadta az amerikai elnök döntését. Steffen Seibert kormányszóvivő közleménye szerint Merkelnek meggyőződése, hogy senkit sem lehet a terrorizmus elleni küzdelemre hivatkozva "általános gyanú alá helyezni" származása vagy vallása miatt.

Az elsők között fejezte ki helytelenítő véleményét Francois Hollande francia elnök, aki leszögezte, hogy miközben Trump elutasítja a menekültek érkezését, Európa teljesítette kötelességeit, és "ezt szóvá kell tennünk". Trumpot arra kérte a szombaton folytatott telefonbeszélgetésükben, hogy tartsa tiszteletben a menekültek jogait.

Marco Minniti olasz belügyminiszter pedig óva intett attól, hogy bárki egyenlőségjelet tegyen a bevándorlás és a terrorizmus között.

Kanada jelezte: szívesen látja a háború és az üldöztetés elől menekülőket, függetlenül vallási hovatartozásuktól.



"Azoknak, akik az üldöztetés, a terror és a háború elől menekülnek. Kanada üdvözöl titeket, függetlenül a vallásotoktól. A sokféleség a mi erőnk. Üdvözlünk Kanadában" - írta Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a Twitteren megjelent bejegyzésében, amelyet egyes amerikai sajtóorgánumok Trump rendeletére adott válasznak könyveltek el.



Eközben nacionalista és szélsőjobboldali erők, köztük Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV), Matteo Salvini, az olasz Északi Liga, valamint Frauke Petry, az Alternatíva Németországnak (AfD) párt vezetője, üdvözölte az amerikai szigorításokat.



Követendő példaként beszélt Trump döntéséről Milos Zeman cseh államfő is.



"Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke védelmezi országát, az állampolgárok biztonságát tartja szem előtt. Pontosan azt teszi, amit az Európai Unió elitje nem tesz" - tolmácsolta a cseh köztársasági elnök véleményét Jirí Ovcácek szóvivő a Twitteren közölt bejegyzésében szombaton.