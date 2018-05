Világszerte ezrek vonultak az utcákra a munka ünnepe alkalmából

Lengyelországban piknikekkel, koncertekkel és a helyi szakszervezetek hagyományos május 1-jei felvonulásaival tartották meg az ünnepet. Csak Varsóban mintegy ezren vonultak a város utcáin a lengyel bérek emelését követelve. A varsói Lazienki parkban rendezett "európai pikniken" pedig zenés rendezvények és kiállítások fogadták az érdeklődőket.



Isztambulban biztonsági okokra hivatkozva lezárták a tüntetők előtt a központi fekvésű Taksim teret, illetve az azt körülvevő utakat csak egy kisebb csoport szakszervezeti képviselőnek engedve a város főterén a koszorúzást.



A hatósági tilalom ellenére egy csoport megpróbálkozott áttörni a kordonon azt skandálva, hogy a "Taksim nem lehet lezárva május 1-jén". A rendőrség legalább 77 aktivistát előállított. A főbb török munkásképviseletek a kormány által kijelölt körzetekben rendeznek felvonulásokat Ankarában és Isztambulban.



A Taksim tér neve szorosan összefonódott a törökországi május 1-jei megmozdulások történetével. 1977-ben 34 ember halt meg a téren, miután egy közeli épületből tüzet nyitottak a tüntető tömegre.



Kuba szerte százezrek vonultak fel a munka ünnepén. Havannában Miguel Díaz-Canel kubai elnök és elődje, a 86 éves Raúl Castro a Forradalom terén - elkerülve a karibi térségre jellemző hőséget - helyi idő szerint korán reggel fél nyolckor üdvözölte az utcákra vonuló embereket, akiknél Raúlt és idősebb testvérét, Fidel Castrót ábrázoló transzparensek voltak, és azt skandálták: "Éljen Fidel, éljen Raúl, éljen a szabad Kuba!" A téren lévő épületeket, köztük a nemzeti könyvtár épületét is nagy transzparensek borítják.



Ulises Guilarte, az egyetlen kubai munkás szakszervezet, a CTC elnöke a hagyományoknak megfelelően beszédet mondott, amelyben a felvonulást a kubai forradalmat és annak vezetőit támogatni hivatottként festette le. Mint mondta, a munkások támogatják a kubai gazdasági és társadalmi modell mostani korszerűsítését. Egyben elítélte - a szerinte - egyenlőtlenséget okozó és kirekesztő igazságtalan nemzetközi gazdasági rendet, amelyben - mint fogalmazott - az imperializmus és annak neoliberális politikája továbbra is sújtja a munka világát.



A Srí Lanka-i kormány ugyanakkor elhalasztotta a május elsejei felvonulásokat és rendezvényeket, tekintettel a buddhisták hagyományos ünnepére, a május 2-ig tartó Vészák fesztiválra. A Srí Lanka-i vezetés szerint buddhista szerzetesek erre vonatkozó kérésének eleget téve hoztak döntést a május 7-re történő halasztásról. A kormány egyben felkérte a politikai pártokat és szakszervezeteket, tartsák tiszteletben a döntést, bár az utóbbiak közül egyesek azt mondták, ennek ellenére megtartják saját rendezvényeiket a munka ünnepe alkalmából.



A Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában mintegy ötezren tüntettek Rodrigo Duterte elnök ellen, mert nem tartotta be egyik kiemelt választási ígéretét, miszerint véget vet a határozott, többnyire rövid időre vonatkozó, szerződéses munkaviszonyok gyakorlatának. Az aktivisták szót emeltek az alacsony bérek, a munkanélküliség, illetve a szakszervezetek elnyomása ellen is.



Dél-Koreában a munkásképviseletek több ezer tagja vonult a főváros, Szöul utcáira egyebek között magasabb minimálbért és a rendestől eltérő jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók azonos bérrel és feltételekkel történő foglalkoztatását követelte. A rendőrség adatai szerint tízezer fős volt a tömeg. A Szöul belvárosában felvonuló szakszervezetisek a dél-koreai hajógyártás és autóipar átszervezésére vonatkozó kormányzati tervek elvetését, valamint a gazdaságot uraló nagyvállalati konglomerátumok reformját is követelték.



Az indonéz fővárosban, Jakartában, különböző munkásképviseletek tízezer tagja gyűlt össze az államfői palotánál béremelést, a kiszervezések gyakorlatának végét és külföldiek munkavállalási lehetőségének korlátozását sürgetve.



Kambodzsában mintegy kétezer textilipari dolgozó gyűlt össze a főváros, Phnompen egyik parkjában, hogy munkaügyi követeléseikkel a törvényhozás épületéhez vonulhassanak. Az aktivistákat azonban a készültségi rendőrség feltartóztatta.



Hun Sen kambodzsai miniszterelnök a fővároson kívül, 5000 textilipari munkás társaságában töltötte május elsejét. Megköszönve munkájukat, ígéretet tett, hogy fejenként 50 ezer rielt (közel 3000 forint) kapnak. A kormányfő a júliusban esedékes parlamenti választásokra tekintettel az elmúlt év során "körüludvarolta" a textilipari munkásságot, amelynek szakszervezetei hagyományosan az ellenzéki erőket támogatják.