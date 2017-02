Világháborús bombát találtak, 70 ezer embert kellett evakuálni

Mintegy 70 ezer embernek kellett ideiglenesen elhagynia otthonát a második legnagyobb görög város, Szaloniki egyik nyugati negyedében vasárnap délelőtt egy második világháborús bomba miatt.



Az evakuálási művelet helyi idő szerint reggel 7 órakor kezdődött a még múlt héten talált robbanószerkezet 1,9 kilométeres sugarú körzetében, elsősorban a Kordelio nevű városrészben. Többen saját autójukkal távoztak, míg másokat autóbuszokkal szállítottak el az észak-görögországi kikötőváros más részén lévő iskolákba és sportcsarnokokba. A görög média azonban arról is beszámolt, hogy sokan nem voltak hajlandóak elhagyni az evakuálási rendelet által érintett övezetet, ahol többek között Szaloniki kikötője és teherpályaudvara is található.



A mintegy 250 kilogramm robbanóanyagot tartalmazó bomba gyújtószerkezetét a hadsereg szakértői a délelőtt folyamán eltávolították. Ez ugyan a bomba hatástalanításának legfontosabb szakasza, a veszély még nem hárult el végérvényesen - közölte az állami televíziónak nyilatkozva Aposztolosz Cicikosztasz regionális kormányzó.



"Az érintett lakosoknak továbbra is távol kell maradniuk a lezárt övezettől" - hangsúlyozta a kormányzó, hozzátéve, hogy a szerkezetet a végleges semlegesítés céljából még egy 60 kilométerre lévő lőtérre kell szállítani. A kormányzó szerint a művelet teljes lebonyolítása akár estig is eltarthat.



Cicikosztasz elmondta azt is, hogy az ország történetében békeidőben még nem fordult elő hasonló méretű evakuálási művelet.



A robbanószerkezetet a múlt héten találták egy benzinkútnál végzett földmunka során, mintegy 5 méterre a felszín alatt.



Médiajelentések szerint a bombát a brit légierő dobta le 1943-ban a város pályaudvarát és kikötőjét célba vevő légitámadás során, amelyben több száz helyi lakos vesztette életét. A hadsereg nem erősítette meg ezeket az információkat.



A náci Németország 1941-től 1944 októberéig tartotta megszállás alatt Görögországot.