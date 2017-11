Videón egy észak-koreai katona drámai szökése

A határőrök üldözőbe vették és meglőtték a dezertőrt, de közben átlépték az elválasztó vonalat, megsértetve ezzel az 1950-53-as koreai háborút lezáró fegyverszüneti egyezményt.Az incidens még november 13-án történt, de a róla készült felvételt csak most hozta nyilvánosságra szöuli sajtótájékoztatóján a koreai fegyverszünet betartását ellenőrző, amerikai vezetésű ENSZ-parancsnokság (UNC) illetékese. A felvételen látszik, amint a menekülő észak-koreai katonát üldöző határőrök egyike pár másodpercre átlépi a két országot elválasztó demarkációs vonalat.Chad Carrol szerint szerdán tájékoztatták Észak-Koreát a fegyverszüneti egyezmény megsértéséről. "A speciális nyomozócsoport legfőbb megállapításai, hogy az észak-koreai néphadsereg megsértette a fegyverszüneti egyezményt egyrészt azáltal, hogy átlőtt, másrészt, hogy ideiglenesen át is lépett a demarkációs vonalon" - mondta Chad Carroll.Az esetről készült majdnem hétperces felvételen egy katonai jármű nagy sebességgel közelített a határ dél-koreai oldala felé, elhaladt az ellenőrzőpontok mellett, mígnem beragadt egy árokban. A katona kiszáll belőle, és gyalog menekült tovább. A járműhöz érkező észak-koreai katonák tüzet nyitottak rá, és egyikük ekkor átlépte a demarkációs vonalat. A videón nem látszik, amikor lövések érik a menekülő katonát, csak az, amikor egy betonfal mellett, az avarban fekszik mozdulatlanul, majd a dél-koreai katonák viszik el biztonságos helyre.Az orvosok két műtétet hajtottak végre a 24 éves férfin, akit legalább négy találat ért és rengeteg vért vesztett, mire válságos állapotba egy amerikai katonai helikopterrel beszállították a Szöultól délre található Szuvon egyik kórházába.Az intézmény közleménye szerint a férfi kómában volt, de már magához tért, és rögtön érdeklődött, hogy hol van. Az orvosok szerint fel fog épülni, de mivel rosszabbodhat az állapota a sebesülés következtében fellépő fertőzés miatt, ezért az intenzív osztályon ápolják. A katona emellett tüdőgyulladásban, májfertőzésben, bélférgek és paraziták okozta súlyos bélfertőzésben is szenved, és feltehetően depressziós, ami nehezíti a felépülését. Orvosok szerint a bélférgek jelenléte arra utalhat, hogy a katona a helybéli parasztoktól lopott, mosatlan zöldségekkel táplálkozott, ami sokat elárul az észak-koreai hadseregben uralkodó egészségügyi állapotokrólAz orvosok szerint a férfi saját akaratából hagyta el Észak-Koreát. Noha a beszéd nehezére esik, együttműködik.Évente átlagosan több mint ezer észak-koreai szökik át Dél-Koreába, többségük Kínán keresztül, és ritkán fordul elő, hogy valaki az erősen védett a demarkációs vonalon át próbál átszökni.