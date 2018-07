Versenyfutás az idővel a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek mentése

Versenyt futnak az idővel a thaiföldi barlangban rekedt ifjúsági focicsapat tagjainak kimentésén dolgozó szakemberek a helyi hatóságok szombati tájékoztatás szerint. Hozzátették, hogy az elkövetkező 3-4 napban nyílhatnak a legjobb lehetőségek a felszínre hozatalukra, mielőtt újabb heves esőzések sújtják a területet.



Közben a Tham Luang barlangrendszerben rekedt 12 tinédzser és edzőjük levelet írtak a szülőknek a barlangból, az üzenetet a haditengerészet különleges egységének Facebook-oldalára tették fel szombaton. Az üzeneteket egy külföldi búvár hozta ki a Tham Luang barlangrendszerből. A gyerekek azt írták: "ne aggódjatok jól vagyunk, mindenki erős". Hozzátették, "amikor kijutunk innen, sok mindent szeretnénk enni. Haza szeretnénk menni, amint lehet".

Ekapol Csanthavong, az edző a gyerekek szüleitől, családjától kért bocsánatot, egyben ígéretet tett arra, hogy a lehető legjobban gondját viselni a gyerekeknek. Mint írta, mindenki jól van. A kívülről érkezett segítők gondjukat viselik. Az edző egyben megköszönte azt a támogatást, amit eddig a bent rekedtek kaptak.



Az ifjúsági focicsapat tagjai és edzőjük június 23-án tűnt el a Bangkoktól ezer kilométerre északra fekvő barlangrendszerben. Az egész Thaiföldet mozgósító országos figyelem mellett, csodával határos módon élve találták meg őket. Azóta orvosi vizsgálatnak vetették alá a 11 és 16 év közötti gyerekeket, állapotuk kielégítő, legtöbbjüknek csak csekély egészségügyi problémájuk keletkezett 14 nap után a föld alatt.



Kijutásukat a barlangrendszerben lévő víz akadályozza. Felmerült, hogy a csoportot búvárúszásra oktatják, de néhány diák rossz úszó, a kijutás még a gyakorlott búvároknak is megterhelő, nem beszélve arról, hogy a zavaros vízben nehéz a tájékozódás, egyes helyeken szinte semmit sem látni a víz alatt.



Pénteken egy, az oxigénpalackokat a tervezett menekülési útvonalon elhelyező búvár meghalt. További problémát okoz az, hogy a különböző akadályokkal, sziklákkal, törmelékkel terhes úton a felszín alatti áramlatok is nehezítik az előrejutást. A mentőalakulat más menekítési módszert is fontolgat. Ennek érdekében a barlangrendszert rejtő hegy magaslatáról 600 méteres mélységbe a barlang tetejét elérve, lefúrnak és kiemelik a csoport tagjait. Ennek az ötletnek a kivitelezése azonban még folyik.



A mentési munkálatokat vezető, Csiang Rai tartomány kormányzója, Narongszak Oszotthakorn újságíróknak azt mondta, több mint száz próbafúrást végeztek, de még mindig nem sikerült meghatározni a csoport pontos helyzetét. Hozzátette, nem fogják elhamarkodni a mentőakciót annak ellenére sem, hogy csökken az oxigén szintje a barlangnak azon a részén, ahol a csoport tartózkodik, illetve hogy az elkövetkező újabb monszunesők várhatók. Ha nagyon heves lesz az esőzés és a helyzet súlyossá válik, akkor hamarabb ki kell hozni a csoport tagjait - mondta a kormányzó.