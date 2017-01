Véres bosszút állt a karácsonyi pulóverbe bújtatott kutya

Az 52 éves floridai Tampában élő anyuka, Brenda Guerrero úgy gondolta, a karácsonyból a kutyájuk sem maradhat ki. A Scarface nevű pitbullra egy karácsonyi pulóvert próbált ráadni, az állat azonban nem díjazta az ötletet.



Komolyan rátámadt a nőre, és a férjét is megharapta, amikor megpróbálta lerángatni a kutyát a feleségéről. 22 éves fiuk volt a harmadik próbálkozó, aki nyakba szúrta a kutyát, így sikerült mindhármuknak bemenekülniük a házba.



Egy rendőr elmondta, hogy az állat rendkívül agresszív volt, amikor kollégái kiérkeztek. Sokkolóval próbálták megfékezni, de képes volt abból is kiakasztani a horgokat.



A megtámadott asszony és férje is kórházba került. Brenda sérülései súlyosak, de nem életveszélyesek.



A szomszédok szerint a kutya körülbelül egy hónapja érkezett a családhoz.