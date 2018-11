Végigpusztította a tűz a kaliforniai Paradise-t, Magalia-t és Malibou partjait - Megdöbbentő fotók, videó

Az űrből is lehet látni a hatalmas kiterjedésű tűzet. Kép: MTI

Döbbenetes méretű tűz pusztít az amerikai Kaliforniában. Mint azt korábban közzé tettük, számos halottja van a gyorsan terjedő lángoknak, és már nem csak a lakatlan területeket érinti. Az észak- kaliforniai Paradise kisváros, a mellette fekvő Magalia és Malibu partjai is a lángok martalékává váltak.A tűz akkora kiterjedésű, hogy az űrből is tisztán lehet látni.A tűzoltók éjjel nappal dolgoznak azon, hogy megfékezzék a lángokat. Paradise és Magalia kisvárosok a lángok martalékaivá váltak, az alábbi galériában megnézheti, milyen állapotok uralkodnak azon a környéken.Malibuban is rengeteg rezidencia leégett, és emberéletek is vesztek oda. A hírességeket sem kímélte a tűz, Gerard Butler is megdöbbent, mennyire leégett a környék, és megköszöni a los angelesi tűzoltók munkáját, valamit felhívja a figyelmet a tűzoltóság támogatására.Készült egy összefoglaló videó is a tűzről, ehhez nem is fűznénk hozzá semmit, a videó magáért beszél.