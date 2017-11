Vaskos összeget költ Svájc a légierőre

Nem kizárt azonban, hogy a kérdésről népszavazást is tartanak.



Svájc légvédelmét jelenleg 30 F6A-18 típusú vadászbombázó biztosítja, de ezek legfeljebb 2030-ig üzemeltethetőek. Az alpesi országnak ezenkívül birtokában van 53 F-5 Tiger típusú vadászrepülő is, ezek azonban már most sem teljesítenek gyakorlatokat.



A harci repülőgépek közül mindössze 26 hajt végre berepüléseket rendszeresen.