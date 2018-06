Varsó fontos döntéseket fog akadályozni az EU-ban, ha nem állítják le a 7. cikk szerinti eljárást

Amennyiben az Európai Bizottság nem állítja le a Varsóval szemben kezdeményezett 7. cikk szerinti eljárást, Lengyelország fontos döntéseket, többek között a közös európai menekültügyi rendszer reformját fogja akadályozni - értesült csütörtökön a Dziennik Gazeta Prawna című, tekintélyes lengyel napilap.



Az általában jól értesült, független gazdasági napilap egy meg nem nevezett, "a Brüsszellel folytatott párbeszéd hátterét ismerő" forrást idéz.



A lap szerint Varsó nem számíthat arra, hogy a jogállamiság lengyelországi helyzetével kapcsolatban az Európai Bizottsággal (EB) folytatott vita hamarosan lezárul. A cikk felidézi: Frans Timmermans, az EB első alelnöke szerdán felszólította a lengyel kormányt, hogy további "sürgős" lépéseket tegyen a Brüsszel által vitatott lengyel bírósági törvények módosítása érdekében. Közben Varsó az eljárás leállítása reményében több, a brüsszeli ajánlásoknak megfelelő változást fogadott már el.



A Dziennik Gazeta Prawnát tájékoztató forrás szerint Varsó adott helyzetben "behúzza kéziféket" az uniós fórumon hozandó több fontos döntésben.



"Elleneztük már korábban a menedékjogi dublini rendelet módosítását (...), és behúzzuk a kéziféket a sokéves költségvetési keret kapcsán is" - közölte a forrás, hozzáfűzve: "kissé olyanok leszünk, mint amilyen Orbán (Viktor magyar kormányfő). Elviselhetetlenek".



E magatartást a lap szerint Varsó a közös európai menekültügyi rendszer reformjára (Dublin IV.) vonatkozó tárgyalásokon is tanúsítani fogja az uniós tagországok állam- és kormányfőinek június végi brüsszeli csúcstalálkozóján.



Varsó részéről az uniós döntéshozatal akadályoztatásának célja Brüsszel "meglágyítása", mielőtt a jogállamisági vita a nyári szünet után folytatódna - véli a lap.



A cikk szerint Varsó egyúttal "bekeményítene" a lengyel-holland kétoldalú kapcsolatokban is. A lengyel politikai vezetők ugyanis azzal vádolják Mark Rutte holland kormányfőt, hogy ő biztatja honfitársát, Timmermanst a Lengyelországgal folytatott vita hevítésére, és elsősorban azért teszi, mert Lengyelországnak és Hollandiának eltérő érdekei vannak a 2022-2027-es uniós költségvetési keret ügyében.



Az Európai Bizottság tavaly decemberben indította el Varsóval szemben az uniós alapszerződés 7. cikke szerint eljárást, melyben következő lépés Lengyelország meghallgatása lesz az EU-ügyekért felelős tagállami miniszterek június 6-ai tanácsülésén.