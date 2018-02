Van akinél rosszabb a tél: Bukarest és a tengerpart közt megszűnt az összeköttetés

Több országút járhatatlan volt kedd délelőtt Románia déli és délkeleti részén az előző nap lehullott hó és főleg a hótorlaszokat emelő viharos szél miatt: Bukarest és a tengerpart között leállt mind a közúti és a vasúti, mind a légi közlekedés.



Románia 28 déli, keleti és központi megyéjében - Olténia, Munténia, Moldva, Dobrudzsa egészében és a Székelyföld jelentős részén - csütörtökig narancssárga (másodfokú) fagyriadó van érvényben: éjszakánként a hőmérséklet a legtöbb helyen mínusz 20 Celsius-fok közelébe vagy alá süllyed, de a nappali csúcshőmérséklet sem emelkedik mínusz 8 fok fölé.



A hidegérzetet fokozza az erős szél is, amely miatt kedden 14 óráig egy másik narancssárga figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Nyolc Duna menti megyében és Bukarestben a szél óránként több mint 50 kilométeres sebességgel fúj, a széllökések sebessége pedig helyenként a 70 kilométer/órát is meghaladja. A közlekedésben a hófúvás és a helyenként 50 méter alá csökkent látótávolság okoz gondot. Az utászok ezért a "reménytelen" utakat nem tisztítják, mert ha el is takarítanák a -keddre virradó éjszaka hullott, jelentős mennyiségű - havat, az erős szél úgyis visszafújja az utakra.



A hófúvás miatt már hétfő este lezárták a Bukarest és a tengerpart közötti A2-es, illetve a Konstancát elkerülő A4-es autópályát és szinte valamennyi dobrudzsai országutat. Kedd délelőtt harminc főúton és 40 megyei úton szünetelt a közlekedés Teleorman, Dolj, Olt, Giurgiu, Calarasi, Konstanca és Tulcea megyében. A román állami vasúttársaság 85 járatot törölt, de a közlekedő járatok is jelentős késéseket halmoznak fel. Az erős szél miatt a tengeri kikötőket is bezárták. A szél miatt kedd reggel lezárták a konstancai Mihail Kogalniceanu nemzetközi repülőteret is.



Bukarestben és tíz megyében második napja szünetel a tanítás: a román fővárosban működő több mint 400 tanintézmény kedden zárva van, ami negyedmillió iskolást és óvodást érint. A román katasztrófavédelmi egységeket - a megelőző intézkedéseknek köszönhetően - viszonylag kevés esetben riasztották a hó fogságába került járművek és utasaik kimentésére, viszont folyamatosan szükség van segítségükre a megközelíthetetlenné vált településeken élő állapotos nők vagy dialízisre szoruló vesebetegek kórházba szállításánál: ilyen esetekben a katasztrófavédelem lánctalpas járművei szállították a pácienseket, vagy nyitottak utat a mentőautóknak. A román meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint kedd estére alábbhagy a szél, a hét végéig pedig a rendkívüli hideg is enyhülni fog.