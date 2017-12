Vallott a melbourne-i gázoló: a muszlimokkal szembeni rossz bánásmód ellen tiltakozott tettével

A rendőrség közlése szerint a férfi először különféle álmairól, illetve hangokról is beszélt, amikor tettének indítékáról faggatták, majd azt mondta, hogy a muszlimok iránti rossz bánásmód miatt szánta el magát tettére. A férfi menekültként érkezett Ausztráliába.



Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnök pénteken azt közölte, hogy a vizsgálat első megállapításai szerint nem lehet megállapítani kapcsolatot a tettes és valamilyen terrorszervezet között, de ezt kizárni sem lehet egyelőre.



A 32 éves elkövető kábítószerfüggő és pszichés problémákkal is küzd - derítették ki a nyomozók.



A hatóságok szerint szándékos volt a gázolás, amelyben húsz ember sérült meg, hármuk állapota továbbra is válságos. Arra azonban továbbra sincs bizonyíték, hogy az incidenst kapcsolatba lehetne hozni a terrorizmussal.



Hősként ünnepelték Ausztráliában azt a szolgálaton kívüli rendőrt, aki a gázolás idején éppen a közelben tartózkodott, és elsőként sietett oda a járműhöz, amely - miután nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott - egy úttesthez rögzített záróelemnek csapódva állt meg. Egyenruhás rendőrök is rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és a gázoló férfit eszméletlen állapotban húzták ki a járműből.