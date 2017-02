Válaszúthoz érkezett Matteo Renzi és pártja

A PD baloldali szárnyának tagjai, akik Matteo Renzi lemondását sürgetik, szombaton egy római színházban tartott találkozójukon fogalmazták meg követeléseiket. Új pártprogram meghirdetését és őszi pártkongresszust akarnak, valamint a Paolo Gentiloni miniszterelnök vezette PD-kormány munkájának folytatását 2018-ig, ellenkező esetben elkerülhetetlennek tartják a pártszakadást. Hangsúlyozták, hogy a PD nem Matteo Renzi személyes pártja.



A Renzi-ellenes csoportot a PD baloldali politikusai, Pier Luigi Bersani volt főtitkár és Massimo D'Alema volt kormányfő vezeti, akik a decemberi népszavazáson megbukott Matteo Renzi távozását követelik a PD főtitkári székéből, ami tulajdonképpen Renzi politikai eltávolításával egyenlő. Elemzők szerint pártszakadás esetén ez a baloldali csoportosulás választásokon a szavazatok 6,5 százalékát éri.



Eredetileg a PD új főtitkárát megválasztó pártkongresszust novemberre tűzték ki, de Matteo Renzi egy héttel ezelőtt bejelentette, hogy idő előtt lemond főtitkári tisztségéről, és egyben ismét indul a párt vezető posztjáért. Matteo Renzi nem titkolt szándéka a tisztújító kongresszus mielőbbi összehívása, ami reményei szerint megerősíti őt a párt élén, hogy így előrehozott választásokon a PD miniszterelnök-jelöltjeként is indulhasson.



A Corriere della Sera című napilap szerint Matteo Renzi már tavasszal-nyáron meg akarja tartani a PD-kongresszust, hogy akár már szeptember végén előrehozott parlamenti választások legyenek Olaszországban.



Matteo Renzi személyes politikai tervei azonban a PD belső ellenzékébe ütköznek. Vasárnap dől el, hogy a PD harcaira sikerül-e megoldást találni vagy valóban elkerülhetetlen a pártszakadás. Pártszakadással a balközép parlamenti többség és így a Gentiloni-kormány sorsa is függőbe kerül. A balközép La Repubblica című újság szerint a pártszakadás már be is következett, a vasárnapi gyűlés csak ezt fogja megerősíteni, így azonban a PD gyengül meg. A PD-tagjai vasárnap reggel óta a pártszakadás ellen tüntetnek a gyűlés helyszínén.



Matteo Renzi 2013 decembere óta vezeti a PD-t. A párt Pierluigi Bersani főtitkárral a 2013-as parlamenti választásokon több mint 25 százalékot szerzett, a 2014-es európai parlamenti választásokon pedig - akkor már Renzivel főtitkárként - több mint negyven százalékot.