Vakbélgyulladást kapott a dzsihadista a francia börtönben

Vakbélgyulladással kórházba került Salah Abdeslam, a 2015. november 13-i, 130 halálos áldozatot követelő párizsi merényletsorozatot végrehajtó terrorkommandó egyetlen túlélője. A dzsihadistánál kedd este diagnosztizálták a problémát, majd a csendőrség elitalakulatainak, a GIGN-nek a biztosításával a Párizstól délre található Corbeil-Essonnes kórházába szállították.Az egészségügyi intézmény 15 kilométerre található a Fleury-Mérogis börtöntől, ahol Salah Abdeslamot több mint két éve a többi rabtól teljesen elkülönítve őrzik. Helyszíni tudósítások szerint a kórház előtt jelenleg is jelentős a rendőri biztosítás, az intézmény területére belépő minden járművet és embert alaposan átvizsgálnak a felfegyverzett rohamrendőrök.A marokkói származású, 28 éves francia állampolgár Salah Abdeslamnak a nyomozás lezárulása után Franciaországban kell majd bíróság elé állnia a párizsi merényletek miatt, amelyekben 130 ember halt meg. Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet által megrendelt terrortámadás tettesei közül többen, köztük Abdeslam is Brüsszelben élt korábban, ahol áprilisban egyik társával húsz év börtönbüntetésre ítélték emberölési kísérlet miatt A belga rendőrség 2016 márciusában, négy nappal a brüsszeli robbantások előtt házkutatást tartott a belga fővárosban egy lakásban, amely - mint kiderült - a párizsi merényletek óta szökésben lévő Abdeslam búvóhelyéül szolgált. A művelet során tüzet nyitottak a rendőrökre, akik a lakásban lévő három férfi közül egyet agyonlőttek, de a másik kettőnek, köztük Abdeslamnak sikerült elmenekülnie.A lövöldözésben négy rendőr megsebesült, a szökevényeket nem sokkal később elfogták, s Abdeslamot átadták Franciaországnak . A Brüsszelben született Salah Abdeslam a vád szerint a saját nevére és a saját bankkártyájával bérelt ki lakásokat Párizsban a merényletek elkövetői számára, valamint abból a három gépkocsiból is ő bérelt kettőt, amelyekkel a terroristák a támadások helyszíneire érkeztek.Az is bizonyított, hogy Párizsban volt 2015. november 13-án, a Stade de France nemzeti stadionnál felrobbant három öngyilkos merénylőt ő szállította a helyszínre. Ezenkívül azzal is gyanúsítják, hogy a Szíriából és Irakból a menekültek közé vegyülve visszatérő európai dzsihadisták többségét ő szállította Európa különböző városaiból, köztük Budapestről Brüsszelbe, ő maga viszont soha nem járt az iszlamista harcok területein.