Vadorzóknak esett áldozatul mintegy 90 elefánt egy híres botswanai vadrezervátumban

Mintegy 90 elefánttetemre bukkantak egy híres botswanai vadrezervátumban - jelentették be természetvédők.



Az állatok vadorzóknak estek áldozatul, ez a legnagyobb vadorzók által okozott pusztítás, amelyet Afrikában tapasztaltak. A megölt állatok többségének agyarát eltávolították. Elpusztításuk egybeesett azzal, hogy a botswanai hatóságok megszüntették a vadorzók ellen fellépő parkőrök felfegyverzését - közölte az Elefántok Határok Nélkül nevű szervezet.



Botswanában él a világ legnagyobb elefántpopulációja, amely mintegy 130 ezer egyedet számlál.



A szakemberek vadállatszámlálást tartottak a térségben, amikor felfedezték a tetemeket. A 87 elefánt többségét hetekkel ezelőtt ölték meg, és a vadorzók elpusztítottak öt szélesszájú orrszavút is az elmúlt három hónapban.



"Ha összehasonlítom a megölt állatok számát és az általam 2015-ben végzett nagy elefántszámlálás adatait, akkor a frissen leölt elefántok száma kétszerese annak, amit bárhol Afrikában tapasztaltunk" - idézte a BBC News Mike Chase-t, az Elefántok Határok Nélkül illetékesét.



A 2015-ös elefántszámlálás adataiból kiderült, hogy az elmúlt tíz évben az afrikai elefántok egyharmadát megölték, és a tanzániai elefántok 60 százaléka pusztult el öt év alatt.



Botswana közismert volt arról, hogy könyörtelen a vadorzókkal szemben, és a dél-afrikai országban ezért igen ritka volt a vadorzás, és jóval kisebb volt az elefántpusztulás, mint bárhol Afrikában. Ezt az állatok is megérezhették, mert a szomszédos Angolából, Namíbiából és Zambiából nagy számban vándoroltak át a biztonságosnak vélt helyekre.