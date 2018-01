Vaddisznótetemeket találtak, szörnyű kór végzett velük

Újra terjed az afrikai sertéspestis a kelet-morvaországi Zlín régióban - jelentette pénteken a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24).



A közlés szerint a helyi lakosság az utóbbi napokban legalább hét vaddisznótetemet talált azon a területen kívül, amelyet tavaly nyáron elektromos kerítéssel vettek körül. A zárt terület mintegy 40 négyzetkilométer nagyságú és tucatnyi települést foglal magába. Az állatok feltehetően a járványnak estek áldozatul.



Zbynek Semerád, az állami állategészségügyi felügyelőség elnöke pénteken a mezőgazdasági minisztérium, a felügyelőség, a helyi szervek és a zlíni vadásztársaságok képviselőinek ülése után újságíróknak elmondta: haladéktalanul újabb védelmi intézkedéseket hoznak, hogy megakadályozzák a járvány továbbterjedését. Így egyebek között napokon belül elrendelik a Zlíni régió lakosság által tenyésztett sertéseinek összeírását, esetleg a levágásukat, valamint a lakossági sertéstartás ideiglenes megszüntetését. A hatóságok újra vadászokat küldenek a régióba, hogy az elkóborolt vaddisznókat kilőjék.



A lezárt terület településein a háztáji tenyésztésben lévő sertések levágását már novemberben elrendelték. Most ezt az intézkedést várhatóan más településekre is kiterjesztik, kivéve a tenyésztési törvény alapján működő sertéstelepeket.



A védelmi intézkedésekre eddig mintegy 50 millió koronát (580 millió forint) költött az állam. A zárt területen eddig 567 vaddisznót lőttek ki, közülük 15-nél állapítottak meg afrikai sertéspestist. A vadászok szerint a területen még legalább néhány száz állat tartózkodik. A régióban nagyon elszaporodtak a vaddisznók, a vadászok eddig összesen legalább kétezer állatot lőttek ki.



Az afrikai sertéspestissel fertőzött első vaddisznókat tavaly június második felében fedezték fel a Zlíni régióban. Augusztusban a fertőzés gócpontjának számító több mint 40 négyzetkilométernyi területet 73 centiméter magas drótkerítéssel vették körbe, amelybe áramot vezettek. Zdenek Hlustík, a regionális vadászszövetség elnöke akkor úgy nyilatkozott, reményeik szerint a villanykerítéssel és a további óvintézkedésekkel sikerül megakadályoznunk a sertéspestis továbbterjedését. A területet drónokkal ellenőrizik és felügyelik.



A hatóságok intézkedéseinek kiemelt célja, hogy megakadályozzák a kór átterjedését a háziállatokra is. Az afrikai sertéspestist a szabadon élő állatok terjesztik, az emberekre nem jelent veszélyt.



