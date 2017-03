Vádat emeltek két nő ellen Kim Dzsong Nam meggyilkolása miatt

Az egyik vádlott a 25 éves jakartai Siti Aishah, a másik pedig a 28 éves vietnami Doan Thi Huong.



Akár kötél általi halálra is ítélhetik őket, de halálos ítéletet kizárólag a legfelsőbb bíróság hozhat. Az egyik vádlott ügyvédje azt mondta, hogy a bírósági eljárás legkorábban néhány hónap múlva veszi kezdetét.



Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette, állig felfegyverzett rendőrök szállították a két nőt a Kuala Lumpur-i bíróságra, a két vádlotton golyóálló mellény volt.



Mindkét nő azt mondta korábban a börtönben őket felkereső diplomatáknak, azt hitte, hogy egy ismeretlen férfi megtréfálásában vesz részt, nem is sejtette, hogy gyilkosságot követ el. Azt állították, fejenként 90 dollárt kaptak, hogy rész vegyenek egy rejtet kamerás tévéműsorban. A hatóságok azonban meg vannak győződve arról, hogy szándékosan mérgezték meg Kim Dzson Namot.



A néhai diktátor, Kim Dzsong Il legidősebb fiát február 13-án gyilkolták meg a Kuala Lumpur-i repülőtéren. Két nő mérgező folyadékot kent az arcába. A vizsgálatok során kiderült, hogy az ENSZ által vegyi fegyvernek minősített, rendkívüli veszélyes VX idegméreg okozta Nam halálát. Az arcára kent folyadékszerű méreg a bőrön keresztül felszívódva okozta Kim Dzsong Nam halálát, a férfi a támadás után húsz perccel meghalt.



Siti Aishahot és Doan Thi Huongot néhány órával a gyilkosság után letartóztatták. A malajziai hatóságok rajtuk kívül őrizetbe vettek egy észak-koreai és egy malajziai állampolgárt, de vádat még nem emeltek ellenük. Négy másik gyanúsított észak-koreai, ők a gyilkosság napján elhagyták Kuala Lumpurt, feltehetően mindnyájan Phenjanba vannak. A malajziai hatóságok emellett ki akarják hallgatni az észak-koreai nagykövetség és az Air Koryo észak-koreai légitársaság két alkalmazottját.



A Szankei Simbun című japán lap azt írta szerdán, hogy a meggyilkolt Kim Dzsong Namnak március elsején kellett volna találkoznia titokban a japán politikai közélet egyik befolyásos szereplőjével, Iszij Hadzsiméval, aki tevékeny szerepet vállalt a phenjani-tokiói kapcsolatok alakításában, számos alkalommal járt Észak-Koreában. Ezt a lapnak Iszij is megerősítetté, azt mondta, egy makaói étteremben kellett volna találkozniuk, hogy megvitassák Phenjan és Tokió kapcsolatait. A japán lap nem zárja ki, hogy Phenjanban gyanakodva néztek Kim Dzsong Nam külföldi kapcsolataira, és ezért ölték meg.