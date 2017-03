V4-csúcs: az EU-nak a jövőben jobban kell szolgálnia a tagállamok érdekeit

"Folytatni kell az európai együttműködést. Elvárjuk, hogy az EU-ban olyan változások történjenek, amelyek következtében a szervezet jobban fogja szolgálni az egyes tagállamok, valamint az uniós állampolgárok érdekeit is" - jelentette ki Bohuslav Sobotka a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák miniszterelnök csütörtöki varsói csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatón.



Sobotka szerint meg kell oldali az élelmiszerek egységes minőségének a kérdését is, mert Csehország számára elfogadhtatlan, hogy a nemzetközi cégek ugyanazokat az élelmiszereket más minőségben forgalmazzák Nyugaton, illetve Keleten.



Fico brüsszeli fellépést szorgalmaz a kettős élelmiszerminőség ügyében



A kettős élelmiszerminőség gyakorlata egyértelmű csalás, és ha az Európai Unió nem tesz a helyzet megváltoztatásáért, Szlovákia az európai polgári kezdeményezés eszközéhez folyamodik az ügyben - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök csütörtökön a visegrádi csoport kormányfőinek varsói találkozója után.



A csúcstalálkozó résztvevői az Európai Unió (EU) jövőjéről, illetve a nemzetközi nagyvállalatok által forgalmazott élelmiszereknek egyes régi és új uniós tagországokban tapasztalható eltérő minőségéről tárgyaltak, utóbbiról szlovák kezdeményezés alapján.



A kettős élelmiszerminőség gyakorlatát Robert Fico elfogadhatatlannak, egyértelmű csalásnak és veszélyes politikai üzenetnek minősítette. Egyúttal felszólította az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg az ügyet. Egyúttal leszögezte, hogy ha a témával kapcsolatban az uniós szervek nem tanúsítanak tisztességes hozzáállást, nem zárja ki, hogy az ügyben Szlovákia az európai polgári kezdeményezés eszközéhez nyúl.





Lengyelország támogatja a tisztességtelen piaci gyakorlat kiküszöbölését



Lengyelország támogatja a tisztességtelen piaci gyakorlat kiküszöbölésére irányuló összes lépést - szögezte le Beata Szydlo miniszterelnök a visegrádi csoport (V4) kormányfőinek csütörtöki varsói csúcsértekezlete után, a nemzetközi nagyvállalatok által forgalmazott élelmiszerek egyes régi és új uniós tagországokban tapasztalható eltérő minőségével kapcsolatban.



A lengyel élelmiszer minősége magas szintű marad, ezt az Európai Bizottság lengyelországi vizsgálata is bizonyította - hangsúlyozta Szydlo, rámutatva, hogy a lengyel élelmiszereket a többi uniós tagállamban is szívesen veszik.



Varsó mindazonáltal észreveszi az uniós tagállamokban jelentkező minőségi problémákat - folytatta, bejelentve, hogy a V4-ek ezért létrehoznak egy ezzel foglalkozó munkacsoportot, s a problémát jövő hétfőn a földművelésügyi miniszterek is megtárgyalják.



Szydlo: kulcsfontosságú az Európai Unió egységének megőrzése



Az Európai Unió egységének megőrzését kulcsfontosságúnak nevezik a visegrádi országcsoport (V4) kormányfői abban a közös nyilatkozatban, amelyet csütörtökön Varsóban fogadtak el - közölte Beata Szydlo lengyel kormányfő a tárgyalások után megtartott sajtókonferencián.



A határozatot a március végi római EU-csúcsértekezleten terjesztik elő - mondta Beata Szydlo.



Minden együttműködési modellnek feltételeznie kell az egységes piac, a schengeni övezet integritását - ismertette a dokumentumot a lengyel kormányfő. "Nem egyezünk bele az EU-n belüli megosztásokba, mivel ez egyenes utas jelent a szétváláshoz" - szögezte le.



A kormányfők egyetértettek abban, hogy szembe kell szegülni a munkaerőpiacon, különösen a közlekedési alkalmazottakkal szemben érvényesített protekcionizmussal - hangsúlyozta.



Orbán: kettős mérce érvényesül az EU piacán



Orbán Viktor szerint az élelmiszerek minősége ügyében kettős mérce érvényesül az Európai Unió piacán.



A miniszterelnök a visegrádi országok (V4) kormányfőivel egyeztetett csütörtökön Varsóban, majd a sajtótájékoztatón elmondta: ebből a szempontból másodrendűeknek minősülnek Közép-Európa állampolgárai.



Emlékeztetett: az ügyet már korábban szóvá tették, de azt az Európai Bizottság nem kezelte. A V4 kezdeményező szerepet akar játszani abban, hogy olyan szabályozást alakíthatsanak ki, amely megakadályozza a kettős mércét ezen a területen - jelentette ki Orbán Viktor.



Orbán: Magyarország lelkesen támogatja a visegrádi nyilatkozatot



Nyilatkozatot fogadtak el az EU jövőjéről a visegrádi országok (V4) kormányfői az EU jövőjéről csütörtöki varsói csúcstalálkozójukon, Magyarország teljes egészében és lelkesen támogatja a dokumentumot - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a megbeszélést követő sajtóértekezleten.



A lengyel, a szlovák és a cseh miniszterelnökkel folytatott egyeztetés után Orbán Viktor kiemelte: épp ideje volt, hogy a visegrádi csoport elfogadjon egy ilyen dokumentumot.



Úgy vélte, egy új világrend kialakulásának korszakában élünk, amikor mindenkinek az a dolga, hogy meghatározza a maga helyét. Európának is így kell tennie, és ehhez kíván hozzájárulni az a dokumentum, amelyet most elfogadtak - mutatott rá a miniszterelnök.