Útkereszteződésben esett ki a koporsó a halottaskocsiból - videó

Kiesett a koporsó egy temetkezési vállalat autójából vasárnap este egy aradi útkereszteződésben, ráadásul – több helyi hírportál állítása szerint – benne volt az elhunyt is –Az úttesten landolt koporsó meg is repedt, ráadásul veszélyt jelentett a közlekedésre is, hiszen elég forgalmas helyen történt a sajnálatos eset. Szerencsére a többi autós idejében észrevette a nem mindennapi forgalmi akadályt.Az egyik közeli benzinkút biztonsági kamerája rögzítette a történteket.