Uniós biztos: Brüsszel fellép az állampolgársággal kereskedő tagállamokkal szemben

Az állampolgárság megadása komoly biztonsági kockázatot is jelent, mert a kedvezményezettek megszerzik az EU polgárainak járó valamennyi jogot és szabadon mozoghatnak az egész EU-ban"

- jelezte egy keddi lapinterjúban a brüsszeli testület jogérvényesülésért felelős biztosa.Vera Jourová a Die Welt című német lapnak elmondta, hogy, a bizottság pedig "nagy aggodalommal" szemléli az ilyen, úgynevezett arany útlevelek számának növekedését.Brüsszel megítélése szerint olyan személyek is jutnak állampolgársághoz, akiknek nincs igazi kapcsolatuk az adott országgal, és a bizottság elvárásával szemben nem is élnek ott legalább egy évig.- fejtette ki az uniós biztos, aláhúzva:Az állampolgársági ügyek ugyan a nemzetállamok hatáskörébe tartoznak, de "ha egy EU-tagállam megnyitja a kapuit egy harmadik ország polgárai előtt, akkor az egész EU felé megnyílnak a zsilipek, és ez már ránk is tartozik, mert az Európai Bizottság is felelős az EU biztonságáért" - mondta a cseh politikus.A bizottság minden egyes érintett tagállam gyakorlatát részletesen megvizsgálja, majd jelentés készít a problémákról és az eddiginél szigorúbb irányelveket dolgoz ki - tette hozzá Vera Jourova., nekik kell gondoskodniuk arról, hogy ne érje kár a közösséget mindazon személyek részéről, akiknek állampolgárságot adnak - mondta az uniós biztos.Hozzátette, hogy