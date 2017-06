Ukrán válság - Kijev: egy orosz fegyverest megöltek

Ukrán katonák semlegesítettek egy szakadár diverziós felderítő csoportot a Donyec-medencei konfliktusövezetben, az összecsapásban a támadók közül kettőt megöltek, köztük egy orosz állampolgárt, négyet fogságba ejtettek, köztük szintén egy orosz állampolgárt - közölte vasárnap a kijevi hadműveleti parancsnokság.



A Facebookon közzétett jelentés szerint az összecsapásban meghalt orosz fegyveres a csoport parancsnoka volt, az oroszországi Kirov városában született. A fogságba ejtettek között is van egy másik orosz állampolgár, aki a délnyugat-oroszországi Altaji területről származik. A művelet során kézi lőfegyvereket, azaz két-két darab Kalasnyikov gépkarabélyt, golyószórót és mesterlövészpuskát, valamint egy RPG gránátvetőt foglaltak le. A parancsnoksági jelentés szerint a szombattól érvényben lévő, úgynevezett aratási tűzszünet első napján ugyan érzékelhetően csökkent a Moszkva által támogatott szakadárok támadásainak intenzitása, az elmúlt napon mégis két ukrán katona halálát okozták. Az elmúlt 24 óra alatt a szakadárok 26-szor nyitottak tüzet ukrán katonák állásaira. A legsúlyosabb helyzet a frontvonal északi szakaszán, Luhanszk térségében volt, ahol 11-szer lőttek a szakadárok, és a minszki egyezményekben tiltott 120 milliméteres aknavetőket is bevetettek. A donyecki szakadárok hírügynöksége, a DAN vasárnap az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság "parancsnokságára" hivatkozva azt közölte, hogy az elmúlt 24 órában az ukrán fegyveres erők 19-szer sértették meg a tűzszünetet a megyében.



A másik szakadár terület, a Luhanszki Népköztársaság "népi milíciája" vasárnap reggel arról számolt be, hogy egy nap alatt az ukrán hadsereg hétszer sértette meg a fegyvernyugvást a megyében húzódó frontvonal mentén. Kijevhez hasonlóan szintén 120 milliméteres aknavetők bevetésével vádolta a milícia az ukrán fegyveres erőket. Áldozatokról egyik szakadár "népköztársaságból" sem érkezett hír. A fegyveres konfliktus békés rendezésére létrehozott háromoldalú - Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló - minszki összekötő csoport szerdán tartott ülésén támogatásáról biztosította a fegyverszünet életbe léptetését június 24-től augusztus 31-ig annak érdekében, hogy az aratást elvégezhessék Donyeck és Luhanszk - azaz a két, harcok sújtotta - kelet-ukrajnai megyében.ű