Ukrán válság - Ismét kiéleződött a kelet-ukrajnai konfliktus

Ismét feszültebbé vált a helyzet a kelet-ukrajnai frontvonal mentén, egy nap alatt három katona esett el és kilenc sebesült meg - jelentette szerdán szokásos reggeli közleményében a kijevi hadműveleti parancsnokság.



A jelentés szerint az Oroszország által támogatott szakadárok az elmúlt napban összesen 28-szor sértették meg a tűzszünetet. A támadások kiterjedtek a frontvonal teljes hosszára, a legsúlyosabb helyzet Donyeck környékén, Avgyijivka településénél alakult ki. A front északi részén, Luhanszk térségében a szakadárok a minszki megállapodásokban tiltott, 120 milliméter kaliberű aknavetőkkel is tüzet nyitottak az ukrán katonák állásaira.



Luhanszk megyében blokád alá vontak a szakadárok egy átkelőt a megye általuk ellenőrzött, illetve kijevi irányítás alatti része között, így jelenleg az egész megyében csak egy helyen - Sztanicja Luhanszka településnél - tudnak gyalogosan átmenni civilek egyik oldalról a másikra.



A DAN donyecki szakadár hírügynökség szerdán az önkényesen kikiáltott népköztársaság katonai vezetésére hivatkozva arról adott hírt, hogy az elmúlt napban az ukrán hadsereg 48-szor sértette meg a tűzszünetet, állítólag 21 lakott településen csapódtak be lövedékek a frontvonal közvetlen közelében, öt faluban megszakadt az áramellátás, öt lakó-, illetve gazdasági épületben keletkeztek károk, áldozatokról azonban nem számoltak be. A luhanszki szakadárok honlapjukon egy nap alatt kilenc tűzszünetsértésről adtak hírt.



Viktor Muzsenko vezérkari főnök a liga.net ukrán hírportálnak adott interjújában közben arról beszélt, hogy Oroszországban, az ukrán határnál olyan csapatokat állítottak fel, amelyek fegyverzetük és szervezeti felépítésük alapján támadó jellegűek. Kifejtette, hogy három új gépesített csapat és néhány dandár állomásozik közvetlenül Ukrajna határánál. A katonai vezető szerint nem zárható ki annak a lehetősége, hogy bevetik ezeket a csapatokat Ukrajna területén.



Ivan Rusznak, az ukrán védelmi miniszter első helyettese július elején egy kijevi szemináriumon felszólalva kijelentette, hogy a tárca birtokában lévő információk alapján összesen több mint 60 ezer orosz katona tartózkodik jelenleg az Ukrajnától elcsatolt Krím félszigeten, a Donyec-medence szakadár ellenőrzésű részében, illetve közvetlenül az orosz-ukrán határ mellett.